自稱文成公主轉世 神棍10年詐女建商5.1億台幣
謝女自稱佛祖與文成公主轉世，利用信佛的女建商與其財務副理配合，10年間以蓋廟、投資與神諭等話術詐得5億1600萬元，並揮霍於豪宅、名車與精品，現已遭檢方起訴。
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謝女自稱佛祖與文成公主轉世，利用信佛的女建商與其財務副理配合，10年間以蓋廟、投資與神諭等話術詐得5億1600萬元，並揮霍於豪宅、名車與精品，現已遭檢方起訴。
謝姓女子自稱前世是「唐朝文成公主」，利用台中某知名女建商篤信佛教，謊稱要蓋廟、「佛祖有需要」，夥同女建商的賴姓女財務副理，10年來狠詐女建商5億1600萬元(台幣，下同)。謝女不僅買聯聚豪宅、別墅、藍寶堅尼超跑休旅，還花8000多萬元購入愛馬仕等精品，台中地檢署依詐欺等罪起訴謝女與賴女。
檢方調查，謝女（49歲）自稱佛祖、天尊，還是文成公主的肉身，自封法號「靜如」，以「佛祖降駕」名義，並「變換聲調」對信眾說話。謝女2013年因聚會而結識受害女建商，見對方篤信佛教且家人患病，展開長達10年的宗教詐騙。
檢調查出，謝女以「霧峰蓋大廟才能獲天上賜下500億福德資糧」，要女建商分別交付3000萬元、7400萬元，她卻將其中2600萬元拿去買位於彰化的別墅，其餘買豪車、名表和名牌包。
謝女再以「佛祖需住在地氣佳之處」、「辦公室要登記在佛祖代言人名下」為由，誘使女建商砸1億6000萬元買台中7期重劃區兩間代表性豪宅，連同市政路建商辦公室，都登記在謝女名下。
謝女謊稱自己和女建商的前夫，前世分別是「唐朝文成公主、西藏松贊干布」，售地價金「須由文成公主代收」才能順遂，女建商再匯近1億元給她；謝女又以「神佛靈感可預知股市漲跌」，再騙對方1億5000多萬元，卻拿來買藍寶堅尼超跑休旅和精品。
檢方查出，謝女安排賴姓女子進入建設公司擔任財務副理，合謀詐取股款、購屋款，賴女還會在女建商起疑、猶豫時，幫腔安撫「妳應該聽佛祖的話」，導致女建商將公司股份、出資額變更到謝女名下，還付2000萬購屋款。
謝女2023年再度獅子大開口，要求女建商捐獻1億6000萬元供她移民新加坡，並恫嚇若不從將遭天打雷劈，女建商這時才醒悟上當。
女建商事業有成、精明幹練卻深陷宗教詐騙長達十年。台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，學歷高、事業成功，不代表不會被騙，詐騙者常利用人性的恐懼與欲望，趁被害人脆弱時，透過宗教信仰、情感依賴及心理暗示取得信任，再以情緒操控、隔絕外界資訊等手法，讓被害人深陷其中，且逐步失去判斷能力。
她自稱是佛祖、天尊，也說自己是唐朝文成公主的肉身，還以「佛祖降駕」變換聲調對外宣示，並以蓋大廟、神佛指示等宗教話術，長期取得女建商信任。 檢方查出，謝女與共犯10年來合計詐得5億1600萬元，金流多被拿去購買聯聚豪宅、彰化別墅、藍寶堅尼休旅、名表、名牌包等奢侈品，部分款項也用於購屋。 賴姓女財務副理被指加入共謀，負責在女建商起疑時幫腔安撫，讓對方持續交付資金與變更股份。直到2023年謝女再要求捐1億6000萬元移民新加坡，女建商才驚覺受騙。
精華 FAQ
她自稱是佛祖、天尊，也說自己是唐朝文成公主的肉身，還以「佛祖降駕」變換聲調對外宣示，並以蓋大廟、神佛指示等宗教話術，長期取得女建商信任。
檢方查出，謝女與共犯10年來合計詐得5億1600萬元，金流多被拿去購買聯聚豪宅、彰化別墅、藍寶堅尼休旅、名表、名牌包等奢侈品，部分款項也用於購屋。
賴姓女財務副理被指加入共謀，負責在女建商起疑時幫腔安撫，讓對方持續交付資金與變更股份。直到2023年謝女再要求捐1億6000萬元移民新加坡，女建商才驚覺受騙。
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