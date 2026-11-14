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狠刺連襟50刀 美籍陽明交大教授林詩淳家暴殺人罪起訴

記者黃羿馨／新竹14日電
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新竹市東區一處音樂教室今年7月發生殺人命案，陽明交大教授林詩淳涉嫌持戰術刺刀殺害...
新竹市東區一處音樂教室今年7月發生殺人命案，陽明交大教授林詩淳涉嫌持戰術刺刀殺害連襟紀順銘，造成至少50處刀傷，新竹地檢署今天偵結起訴。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

新竹樂器行命案中，陽明交大美籍教授林詩淳因與連襟長年積怨，事先購刀行凶，造成對方至少50處刀傷死亡，檢方已依家暴殺人罪起訴。

新竹市今年7月發生震驚社會的樂器行命案，陽明交通大學美籍教授林詩淳涉嫌持戰術刀砍殺連襟、樂器行店長紀順銘致死。新竹地檢署偵查終結，查出林男因妻子家族資產及日常事務與紀男積怨，事先網購戰術刺刀，趁紀男與客戶交談結束後持刀攻擊，造成全身至少50處刀傷，依家庭暴力殺人罪嫌起訴。

檢方調查，林詩淳與紀順銘為連襟關係，兩人妻子是姊妹，雙方因家族資產及日常事務產生嫌隙，多年積怨未解。林男因而萌生殺意，事先在MOMO購物網站購買一把HaNK牌M9戰術刺刀，刀刃長約19.6公分、全長約32公分，作為犯案工具。

起訴書指出，林男案發當天下午2時許駕車前往新竹市東區三民路一處音樂教室，停妥車輛後，雙手戴上白色手套，將戰術刺刀藏在手提袋內，撐傘步行前往音樂教室。

下午2時45分許，林男抵達音樂教室，發現紀男正與客戶交談，並未立即動手，而是在一旁等待。待交談結束後，林男突然取出刺刀，朝紀男揮砍、刺擊，即使紀男已喪失抵抗能力，仍持續劃割頸部，並多次刺擊胸部及腹部。

檢方指出，紀男全身至少有50處刀傷，頸部遭連續多次攻擊，造成血管斷離，最終因大量出血引發出血性休克，當場死亡。

回顧案發經過，警方當時接獲報案趕抵現場，發現紀男倒臥血泊中，林男仍持刀與員警對峙，音樂教室內另有6名成人、4名孩童受困。警方為控制現場危害，開槍擊中林男雙腿將其制伏，隨後由警方戒護送醫。

林男傷勢穩定後，於7月24日戒護出院並移送新竹地檢署，檢察官複訊後認為涉犯重罪，且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新竹地檢署表示，全案由主任檢察官黃振倫及檢察官許大偉、李姿儀指揮新竹市警察局第二分局偵辦，經蒐集相關事證後，認林男涉犯家庭暴力防治法及刑法殺人罪，12日依法提起公訴，移請新竹地方法院依國民法官法相關規定審理。

精華 FAQ

  • 新竹地檢署認定林詩淳涉犯家庭暴力防治法與刑法殺人罪，已依法提起公訴，並移請新竹地方法院依國民法官法相關規定進行審理。

  • 檢方調查指出，兩人因妻子家族資產及日常事務長期累積嫌隙，積怨多年未解，林男因此萌生殺意，並事先準備戰術刺刀作為犯案工具。

  • 林男先駕車到新竹市東區三民路音樂教室，等待紀男與客戶談完後突然持刀揮砍、刺擊，持續攻擊頸胸腹部，造成被害人全身至少50處刀傷，最後出血性休克死亡。

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