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毒粿條奪6命 台寶林茶室負責人判1年10月 衛生局罰706萬只追回千元

台灣新聞組／台北13日電
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寶林茶室食物中毒案釀6死、27傷，台北地院12日依過失致死罪判負責人黎仿軒（中）...
寶林茶室食物中毒案釀6死、27傷，台北地院12日依過失致死罪判負責人黎仿軒（中）1年10月徒刑。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

寶林茶室食物中毒案造成6死27傷，北院依過失致死等罪判4人有罪、1人無罪；同時衛生局重罰706萬元，執行追回金額卻僅千餘元，引發家屬不滿。

寶林茶室2024年3月爆發食物中毒案，造成6人死亡、27人受傷。寶林負責人黎仿軒、店長王順德、代班廚師胡清富、主廚周日豪及工讀生阮氏明英，被依過失致死等罪起訴。台北地院昨判黎1年10月徒刑，胡、周、阮分別判刑8月、6月、4月，其中周、阮得易科罰金，王無罪。

台北市長蔣萬安在市長辯論會談及寶林茶室食安事件，指要「讓寶林跑不了，讓後續家屬都能獲得賠償」，到庭聽判的被害人黃舒君昨表示，6條人命判這樣的刑度「實在太輕」，並稱台北市衛生局第一時間採樣不完全。衛生局另對寶林開出706萬元罰單，但迄今行政執行署只追回台幣1000餘元。

黃舒君表示，衛生局當初僅有檢查廚師的手、沒有檢查關鍵食材，導致又有人吃到問題食材而傷亡。她說，法務局沒有在第一時間假扣押，才讓負責人脫產，導致後續的賠償都是來自犯罪被害人保護協會及大遠百的保險。

行政執行署台北分署調查寶林名下資產，另發出查扣令，至於尚未執行的餘款，將通知黎提出清償計畫，如有脫產、藏匿資產，不排除祭出拘提手段甚至聲請管收。

起訴指出，寶林遠百信義A13店打烊後關閉空調，員工沖洗地面，汙水流入粿條置物籃旁水溝，形成有利邦克列酸生長的悶濕環境。3月19日至24日販售的炒粿條、滑蛋河使用受汙染粿條，造成6死、27人出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐等症狀。

北院調查，被害人食用粿條餐點後均檢出邦克列酸，發病時間及臨床表現相符；監視器顯示粿條跨日未冷藏、混裝及重複使用塑膠袋。台北榮民總醫院、食品工業發展研究所鑑定人證述，支持粿條為「原因食品」。胡清富在粿條丟棄、廚房清消前採集的手部及糞便檢體呈邦克列酸陽性；胡本人未驗得病原菌，無證據證明胡是帶原者，法院認為反而佐證遭丟棄粿條含邦克列酸。

北院認定，黎明知粿條拆封後應冷藏，卻未建立冷藏、標示、批次區隔、先進先出及防止交叉汙染制度，也未完成教育訓練；營運經理阮俊樺出境後，黎未設替代監督機制。周日豪曾取用前日未冷藏粿條，並傳授少量粿條不用冷藏的錯誤作法；雖3月18日起未再到店製餐，先前形成的危險狀態仍存在。

阮氏明英實習逾半年，能獨自負責內場，明知食材未立即使用應冷藏，仍取用跨日未冷藏粿條；拆封新粿條後也未冷藏、標示或交接。胡清富在被害人攝食期間負責內場及製餐，不清楚粿條拆封日期及塑膠袋是否清潔，仍跨日常溫保存、混裝、重複使用塑膠袋。法院認定，4人在制度管理、保存、交班及製餐環節均有過失，造成傷亡。

精華 FAQ

  • 台北地院認定部分被告在食材保存、交班與製餐管理上有過失，判黎仿軒1年10月，胡清富8月、周日豪6月、阮氏明英4月，王順德則獲判無罪。

  • 法院認為店內粿條跨日未冷藏、混裝且重複使用塑膠袋，並在悶濕環境下滋生邦克列酸；受汙染粿條被用來製作餐點，導致多名顧客中毒甚至死亡。

  • 家屬認為衛生局初期採樣不完整，未先檢查關鍵食材；法務局也未及時假扣押，讓負責人疑似脫產，導致706萬元罰鍰至今只追回千餘元，賠償壓力轉由保護協會與保險承擔。

蔣萬安

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