台灣首例 男打瘦瘦針4個月失明 今年已有63件不良反應通報

瘦瘦針減重正夯，食藥署公布國內首例瘦瘦針用藥後失明申請藥害救濟案件，全案仍在審議中。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣首見瘦瘦針疑引發NAION失明個案，50多歲男子用藥4個月後視力急遽惡化，食藥署已要求補件並持續評估GLP-1藥物安全性。

歐美陸續出現因使用瘦瘦針而引發「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（NAION）的不良反應個案，台灣衛福部食藥署證實，境內也出現首例在使用瘦瘦針後失明而申請藥害救濟案例，一名男子於施打4個月瘦瘦針後，右眼失明，左眼視力僅剩0.1，目前仍在審議中。

台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，該名50多歲個案因肺阻塞症狀嚴重，走路易喘，而前來就醫，因其身體質量指數（BMI）達32，屬中度肥胖，讓易喘症狀加劇。經評估後，自費使用瘦瘦針藥物「胰妥讚」，連續使用約4個月，順利減重 10公斤，且無常見惡心、嘔吐等副作用，易喘症狀獲得大幅改善。

不料，今年2月27日該個案起床時，視力嚴重異常，右眼失明，左眼視力模糊，緊急至台北榮總急診就醫，左眼視力僅剩0.1，疑似眼中風 。3月初至胸腔科回診時，自訴視力急遽惡化，蘇一峰聞言後直覺不對勁，懷疑此為瘦瘦針不良反應，緊急向衛福部通報，並協助病人申請藥害救濟。

審議結果迄今遲未出爐，不過，蘇一峰卻先收到食藥署來函，詢問「為何要開此藥？如果用合理劑量，那為何失明？」蘇表示，藥物不良反應無法預期，且發生率僅萬分之一，政府不應先質疑第一線醫師與病人，盼盡快讓此個案獲得應有的救濟資源。

食藥署藥品組組長林意筑證實，藥害救濟基金會於3月底接獲此案，經補件程序後4月底正式成案，10月底提送藥害救濟審議委員會討論，11月發函要求醫療機構說明「重要疑義」，包括開立藥品原因、用法用量等，待整理相關資料後，將再次提送審議會審議。

林意筑指出，「胰妥讚」適應症僅限糖尿病患者，本案疑似涉及適應症外使用，用來減重，是否可依「藥害救濟法」賠償，需由審議委員會依個案實際情況認定，為此，釐清其診斷依據、劑量調整等情形，至為關鍵。

食藥署於2023年核准GLP-1藥物上市，截至本月5日止，共接獲314件疑似不良反應通報案件，眼睛相關不良反應共有12件，其中一件即為「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（NAION）個案，因失明而申請藥害救濟。

今年通報不良反應案例累積63件，7件為眼部症狀，19件為惡心、嘔吐等腸胃道症狀，10件為胰臟炎，其餘則是注射部位紅腫、過敏等。

食藥署指出，早於今年6月就要求廠商於仿單加註長期使用「GLP1受體促效劑藥品」恐增加「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（NAION）的相關安全性資訊；關於瘦瘦針安全性將再評估。

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