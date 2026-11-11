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寶林茶室「毒粿條」釀6死 負責人判刑1年10月、工讀生也有事

記者王聖藜／台北即時報導
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2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染產生米酵菌酸釀6死。(...
2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染產生米酵菌酸釀6死。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

寶林茶室邦克列酸中毒案釀6死33傷，台北地院判負責人黎仿軒1年10月、店長無罪，其餘主廚、代班廚師與工讀生均有罪。

2年多前發生的台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，檢方依過失致死、過失傷害及食安法起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師胡清富、工讀生阮氏明英5人，台北地院審理，今判黎1年10月、判王無罪、判周6月、判胡8月、判阮4月。可上訴。

台北市信義區2024年3月14日至17日間氣溫漸升，遠東百貨信義A13店每日營業時間結束後，就關閉空調系統，致廚房環境悶熱潮濕，符合唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長，產生邦克列酸毒素的有利環境。

檢方偵辦指出，業者過失導致2024年3月19日至24日所販售的「馳名炒粿條」、「寶林滑蛋河」使用的粿條受到毒素汙染，有6名顧客用餐死亡，另有27名顧客出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀。

檢方認定，黎仿軒應知拆封粿條應低溫冷藏貯存，若拆封後長時間貯存在溫暖、潮濕環境中，易受病原性生物汙染，卻未落實食材管理，導致周日豪、阮氏明英、胡清富隨意將已拆封粿條以常溫放置在桌面下方層架的置物籃。

此外，胡清富未落實防止交叉汙染、食材應先進先出等原則，不僅重複使用同一個塑膠袋充作手套，還將新拆封粿條放入已使用過的塑膠袋，甚至混裝不同時間拆封、已使用的粿條。

檢方去年1月起訴認為，黎仿軒未善盡教育訓練義務，具體求處4年以上有期徒刑，胡清富未注意重要食安基本原則，求處4年2月以上有期徒刑。

合議庭審理初期，黎仿軒一度不認罪，表示有意願與受害者調解、與2人達成和解，但和內容不公開。

法官曾傳喚食藥署長姜至剛、台北榮總醫師楊振昌鑑定人作證。姜至剛坦言，無法確定細菌及毒素來源；楊振昌說，「寶林案」是首例邦克列酸中毒事件，沒有發生第二例以對照，且國內對唐菖蒲柏克氏菌、邦克列酸沒有深入研究。

寶林茶室食物中毒的第1名死者是在金融圈任職的39歲呂姓男子，呂2024年3月22日食用素炒粿條，經台北馬偕醫院搶救後不治；第2名死者66歲的楊姓男子於20243月19日到寶林茶室吃炒粿條，也出現腹瀉、虛弱等症狀，27日上午送醫不治，之後，陸續再有4名消費者用餐後因多重器官衰竭身亡。

消基會案發後向法院提起團體訴訟，為死者家屬及中毒民眾向寶林茶室、遠東百貨及大食代廣場求償，請求包含賠償醫療費、勞動能力喪失及精神慰撫金2億餘元。

寶林茶室負責人黎仿軒。(聯合報系資料照)
寶林茶室負責人黎仿軒。(聯合報系資料照)

精華 FAQ

  • 檢方指出，這起邦克列酸食安事件共造成33人中毒，其中6人死亡，另有27人出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀，後續也引發家屬與消費者求償。

  • 台北地院判負責人黎仿軒1年10月、店長王順德無罪、主廚周日豪6月、代班廚師胡清富8月、工讀生阮氏明英4月；全案仍可上訴。

  • 法院與檢方認為，拆封粿條未依規定低溫冷藏，反而長時間放在悶熱潮濕環境，且有重複使用塑膠袋、混裝新舊粿條等問題，導致食材遭污染並產生毒素。

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