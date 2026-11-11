台高中生遭國中學弟刺頸與死神拔河月餘宣告死亡 明年1月學測夢碎

目擊學生指出兩人爆口角後國三生情緒失控，拿剪刀猛刺高三生的頸部大動脈一刀。(記者游明煌／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 新北市一名國三少年與高三學長接連口角後持剪刀刺頸，造成學長重傷送醫，搶救1個多月仍於加護病房宣告死亡，學測計畫也因此中斷。

新北市某中學14歲國三徐姓少年與同校學長17歲高三黃姓少年，9月24日先後在客運公車及瑞芳一間飲料店兩度口角衝突，徐持騎樓麵店攤架上剪刀猛刺黃頸部大動脈一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，開刀手術後仍有生命危險，與死神搶命，經搶救1個多月，黃姓少年昨晚10時於加護病房者搶救無效宣告死亡。全案改朝過失致死罪偵辦。

徐姓少年犯後向警方自首，稱放學搭公車時與黃起口角，警方9月25日將徐依殺人未遂罪嫌送基隆地方法院少年法庭審理，裁定收容台北少觀所。黃的母親當時在醫院受訪時質疑徐姓少年「自首就能減刑責嗎？玩弄法律避責？」

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑案發當晚一起到醫院探視重傷黃姓少年及家屬。黃姓少年的母親當時表示，兒子平常都是搭校車到台北回家，平時他們土都照顧得很好，兒子說因為中秋節前要和同學出去逛一逛，就搭公車去瑞芳，根據同學的說法，因為搭公車時發生口角，他兒子平常話不多，比較安靜，有請對方不要太大聲，可能因此結怨；後來又因在飲料店排隊相遇，對方拿騎樓麵店的剪刀就刺，完全想不到只是爭吵，怎會變殺人案？

黃姓少年的父親在醫院時表示，國家的法律如何就應該要如何，不是自首就沒事，兒子當時說要和同學去逛街，一路都傳LINE和他報行程，沒想到會因這樣的事殺人，完全無法想像。

校方指出，被刺傷黃姓高三生原是住宿生，每周五放學後搭乘學校交通車到台北松山火車站，由家長開車接回。涉案徐姓少年是國三生，今年6月住宿期間，曾發生持筆要刺室友的衝突，後來改通勤，學校有輔導。

目擊學生指出，當天兩人同搭一輛基隆客運班車，國三生在車上講話太大聲，被高三生出言制止，兩人後來都在瑞芳站下車，又去了同一家飲料店，因插隊問題再爆口角，國三生情緒失控，拿剪刀猛刺高三生的頸部大動脈一刀。

黃姓少年當場濺血倒地，飲料店店員衝出櫃台幫忙加壓止血，但因傷及頸動脈，傷者失血過多休克，所幸經醫護人員搶救恢復呼吸心跳。緊急開刀搶救。

經搶救一個多月，黃姓少年昨晚10時於加護病房搶救無效，宣告死亡。

學校指出，黃姓少年明年1月要參加學測，當時校長表示祈願學生早日康復，先恢復健康最重要。黃姓少年宣告不治，明年1月確定無法參加大學學測夢碎，令師生相當哀慟。