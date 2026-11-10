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高雄分屍魔 張介宗案出現新事證 遇害大嫂骨骸疑現蹤

記者石秀華巫鴻瑋／高雄10日電
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張介宗（左三）涉嫌殺害三名婦人，張黃姓大嫂屍塊始終未尋獲。近日有釣客5日在第五船...
張介宗（左三）涉嫌殺害三名婦人，張黃姓大嫂屍塊始終未尋獲。近日有釣客5日在第五船渠發現裝有人骨纏附啞鈴的塑膠袋。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

高雄連環分屍案事隔2年再出現新事證，釣客在前鎮第五船渠發現疑似張介宗大嫂的人骨，檢警已採集DNA比對，持續追查真相。

高雄連環分屍案主嫌張介宗，兩年前接連殺害、肢解包括大嫂在內3名婦人，並將碎屍塊丟棄前鎮河第五船渠，檢警當時打撈70餘塊破碎的人體組織，獨缺張介宗大嫂；事隔兩年後，有釣客5日在第五船渠發現裝有人骨纏附啞鈴的塑膠袋，檢警比對DNA，不排除就是張的大嫂。

高雄地院國民法官今年6月依殺人等罪，判處張介宗3個死刑、褫奪公權終身，目前上訴高雄高分院審理。

一名釣客本月5日晚間10點，在前鎮第五船渠釣魚時，發現1包塑膠袋，好奇打撈上岸，打開袋子赫見有疑似人骨的腳骨，嚇得報案。

兩年前殺人魔張介宗殺害大嫂在內的3名婦人並肢解丟棄，事隔兩年，有釣客在他當初棄屍同一地點發現死者腳骨，讓檢警感到訝異，研判與連環殺人案有關。

檢察官6日上午接獲警方通報前往相驗，下午會同法醫解剖，緊急採集DNA檢體送驗。經高雄市警察局鑑識中心進行科學比對，初步研判該具骨骸的DNA，可能是遭張介宗殺害的大嫂張黃婦人。

張介宗殘忍殺害3名婦人分屍案2024年2月曝光後，檢警專案小組為找尋3名死者屍塊，會同消防局及民間救難團體在前鎮河、第五船渠及高雄港相關碼頭進行地毯式打撈約兩周，共尋獲70餘塊破碎的人體組織，但多為趙林姓和張姓婦人殘骸，張介宗的張黃姓大嫂屍塊始終未尋獲。

張介宗自16歲就捲入殺人未遂，之後犯下強盜性侵、加重竊盜等罪，一度被判死，後來獲無期徒刑並假釋，逃過死刑的他，晚年又連續殺害3名婦人，且犯案後始終拒不認罪，開庭時更曾對法官開嗆，態度冷血。

精華 FAQ

  • 因為有釣客在張介宗當初棄屍的前鎮第五船渠，撈到裝有人骨且纏附啞鈴的塑膠袋，檢警初步比對DNA後，懷疑可能就是當年未尋獲的大嫂遺骸。

  • 警方與檢察官已在6日上午相驗，下午再會同法醫解剖，並緊急採集DNA送驗。高雄市警察局鑑識中心比對後，初步研判可能是遭張介宗殺害的大嫂張黃婦人。

  • 高雄地院國民法官已在今年6月依殺人等罪，判處張介宗3個死刑、褫奪公權終身，案件目前仍在高雄高分院審理上訴中，且他始終否認犯行。

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