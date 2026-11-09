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摸頭搭肩遭認性騷 女師拿學生道歉簡訊求償被駁 嘆「人生被毀」

記者楊惠琪／台北9日電
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今年教師節教育部推出微電影「一百分的形狀」，因片中出現公開唱名成績、師生單獨進入...
今年教師節教育部推出微電影「一百分的形狀」，因片中出現公開唱名成績、師生單獨進入教室、勾肩安慰等情節，被形容為可能誤踩校事會議紅線的「驚悚片」。(圖／翻攝自教育部YT)

AI摘要

文章摘要整理：

嘉義縣一名代理教師因摸頭、搭肩等舉動遭認定性騷擾並受懲處，雖有學生事後道歉仍未翻案，民事求償也被法院駁回。

教育部教師節推出微電影「一百分的形狀」，片中出現師生單獨進入教室、勾肩安慰等情節，引發教團砲轟該片是引誘教師犯罪的恐怖片。嘉義縣就有代理教師因摸頭、搭肩、摟肩，被性平調查認定部分行為構成性騷擾，被處一年不得任教，事後學生傳訊道歉，但校方認為不足以動搖原調查結果。

該代理教師後續提起民事求償也遭法院駁回。她感嘆，因不熟悉程序錯過行政救濟，「代理半年，人生像被毀了。」

張老師曾旅居國外多年，一年多前年因嘉義阿里山一所極偏鄉國小臨時缺英語教師，在校長多次請託下前往代理，她一人負責一至六年級英語課程，並兼任健康、美勞、文化等課程，每天往返通勤要兩小時。

她表示，初到校時尚未記熟學生姓名，會以「寶貝們」稱呼全班，畢業前也曾送小禮物、寫下「Love you」等鼓勵字句；也曾替容易流汗的男學生擦汗。代理結束後，卻接獲性平調查通知，調查最終認定部分摸頭、搭肩、摟肩等行為構成性騷擾，遭處一年不得受聘為兼任、代課或代理教師，並須自費接受心理諮商與性平教育課程。

「我好好的一個人生，這麼努力生活，半年後卻變成一個很爛的人。」張老師說，她不服調查結果，收到處分後向教育部、監察院、行政院及民代陳情，以為上級機關會介入重查，等到確認陳情無法改變原處分，才發現正式救濟期限已過。

事隔一年，其中一名學生主動傳訊道歉，並稱「當時你沒有性騷擾我們、是我自己亂說的」。張老師據此向學校申請重啟調查，未獲同意。之後對學生及其父親提起民事訴訟，請求賠償一年工作損失及精神慰撫金共60萬台幣。法院認為，學生道歉不足以證明當初故意虛構申訴，加上原申訴並非全無事實基礎，因此駁回求償。

張老師說，提告不是為了賠償金額，而是讓案件有一次重新被檢視的機會，「我不希望再有老師因為一場調查，不斷進出身心科，甚至走到無法挽回的地步。」

嘉義縣教育處副處長顏廷育表示，本案由外聘專家學者調查，期間訪談多名學生並綜合相關事證作成結論；縣府處分公文也已載明救濟方式與期限。至於學生事後道歉簡訊，教育處認為私人通訊截圖的完整性與可信度仍有疑義，內容也未達「校園性別事件防治準則」所稱足以影響調查結果的重大事由。

精華 FAQ

  • 調查認為她對學生有摸頭、搭肩、摟肩等行為，部分情節構成性騷擾，因此被處1年不得任教，並須自費接受心理諮商與性平教育課程。

  • 教育處認為私人簡訊截圖的完整性與可信度仍有疑義，且內容未達足以影響調查結果的重大事由，因此未重啟調查，也未推翻原本結論。

  • 法院認為學生道歉不足以證明當初故意虛構申訴，且原申訴並非完全沒有事實基礎，因此駁回她請求的工作損失與精神慰撫金共60萬。

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