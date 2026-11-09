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懷疑丈夫外遇 妻未經允許翻拍LINE對話 判拘役40天

記者邱瑞杰／基隆9日電
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吳姓女子懷疑丈夫外遇，趁丈夫睡覺查看手機翻拍，被依妨害秘密罪判拘役40天。圖為示...
吳姓女子懷疑丈夫外遇，趁丈夫睡覺查看手機翻拍，被依妨害秘密罪判拘役40天。圖為示意圖。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

吳姓女子懷疑丈夫外遇，趁其熟睡翻拍通訊軟體對話蒐證，遭認定無故竊錄妨害秘密，基隆地院判拘役40天，並強調隱私權位階高於配偶權。

吳姓女子懷疑丈夫外遇，趁丈夫睡覺查看手機，翻拍與沈姓女子LINE對話紀錄，提告沈女侵害配偶權求償，被沈女反告妨害秘密罪；吳女主張丈夫同意她看手機，但丈夫稱不曾同意。基隆地方法院認定，隱私權位階優於配偶權保障，判吳女拘役40天，得易科罰金；可上訴。

判決出爐後，沈女提起附帶民事訴訟，向吳女求償。至於侵害配偶權求償部分，法院審理中。

檢方調查，吳女發現丈夫劉姓男子與沈女往來密切，去年1、2月間某日起，趁丈夫睡覺時，擅自打開丈夫手機通訊軟體LINE、INSTAGRAM，持自己手機拍下丈夫與沈女對話訊息。沈女提告說，去年4月收到吳女對她提起侵害配偶權民事起訴狀，看見證據附表有她與劉男的LINE對話紀錄截圖，才知被吳女竊錄。

檢方認定吳女無故竊錄沈女非公開談話，依涉犯妨害秘密罪向基隆地院聲請簡易判決處刑。

法官審理時，吳女坦承用手機翻攝丈夫手機與沈女對話紀錄，但否認妨害秘密，提出錄音及譯文佐證，表示丈夫同意她看，她是為了保護自己權益；律師稱，吳女丈夫事前同意她看手機，非無故閱覽，她是沈女破壞婚姻的被害人，為保護權益蒐證，不應構成犯罪。

但吳女丈夫在地檢署和法院都明確說，不曾同意妻子查看拍攝他的手機對話紀錄。

法官勘驗錄音檔案錄到劉男說「手機給你看啊」，認為錄音內容無法確認劉男同意及授權範疇，無法認定吳女所為均取得劉男同意，且同意查看與同意翻攝不同，無法合法化吳女翻攝手機對話紀錄，縱使一方同意查看，他方仍有「不要讓對話外第三人接觸、持有」的直接隱私利益，吳女行為屬竊錄。

法官說，隱私權為維護人性尊嚴不可或缺的基本權，配偶權則屬身分法益，配偶為相互獨立自主個體，不因婚姻關係而有支配他方意志或性親密關係自主決定特定權利，所以隱私權位階應優於配偶權保障。

判決指出，吳女蓄意開啟丈夫手機查看通訊軟體，翻攝與沈女對話紀錄，過程中必然檢閱大量對話內容，對隱私權侵害程度甚高，相較她要維護的配偶權，侵害法益大於維護利益，難認屬法律上正當理由，不足作為脫罪理由；吳女出於蒐證配偶外遇動機，檢視竊錄丈夫通訊軟體對話，行為可被理解，但侵害他人隱私，徒增夫妻間猜忌，對自己不利。

精華 FAQ

  • 法院認定她在未經丈夫明確同意下，趁其睡覺時翻拍LINE與INSTAGRAM對話內容，屬於無故竊錄非公開談話，因此構成妨害秘密罪。

  • 雖然錄音中有「手機給你看啊」的字句，但法院認為無法確認同意範圍，而且同意查看不等於同意翻攝，不能因此合法化她拍下對話紀錄。

  • 法官指出隱私權是維護人性尊嚴的重要基本權，配偶權則屬身分法益；夫妻仍是獨立個體，不能因婚姻關係而讓一方任意侵入另一方隱私。

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