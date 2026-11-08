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1歲童嘴塞球終身失能 保母判賠千萬 法官：不能只顧同情缺乏究責

記者曾健祐／台中8日電
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王姓保母24小時照顧1名1歲2個月大的男童，她卻未注意男童拿玩具球塞嘴釀窒息，送...
王姓保母24小時照顧1名1歲2個月大的男童，她卻未注意男童拿玩具球塞嘴釀窒息，送醫搶救因腦病變永久損傷語言能力，台中地院近日審結宣判。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

保母照顧幼童時疏忽，致男童塞球窒息後腦傷失能，刑事二審維持1年8月徒刑，民事再判賠1007萬元，法官並強調司法不能只顧同情而忽略究責。

王姓保母受台中市社會局家扶中心托育，24小時照顧1名1歲2個月大的男童，她卻未注意男童拿玩具球塞嘴釀窒息，送醫搶救因腦病變永久損傷語言能力，至今仍插鼻胃管臥床；台中地院刑事依過失致重傷害判王女1年8月徒刑，民事庭法官理解保母非惡意，但疏失釀男童人生劇本改寫，判決書中連寫了2次「艱難」，再判她應給付男童、男童母親1007萬元台幣，可上訴。

檢警調查，王女有保母執照2024年4月受家扶中心托育，負責24小時照顧男童，同年7月22日王疏於未注意，背對男童照顧其他孩子時，未注意他已經1顆直徑4公分的粉紅色硬式塑膠球塞入嘴巴。

王女直到當天下午4點多才發現，當場施以哈姆立克法急救、通知社區管理員打119報案，王將男童報到社區大廳時剛好有1名警員在場協助急救，再經救護人員抵達後將男童口中玩具球取出。

男童到院前失去呼吸心跳，急救雖撿回一命，但仍因缺氧性腦病變、腦性麻痺，有言語、語言發展障礙，及動作、廣泛性發展障礙，目前只能翻身和發聲，無自理及言語能力，為永久性損傷。

台中地院刑事一審時，王女坦承不諱，有社區監視器、醫院診斷證明。一審認為她本應盡照顧幼童義務，卻疏未注意導致孩子誤食玩具球窒息，雖有急救行為仍導致男童缺氧，依過失致重傷害罪判她有期徒刑1年8月。

檢方不服上訴，主張王女沒和解，男童重傷至今需插鼻胃管、24小時專門看護，認為一審量刑過輕；王女同樣上訴，表示有意和解但對方家屬求償1000多萬元賠償，她無力負擔，且自己學歷不高、面臨失業、生活困境打擊，還要照顧孫女，請求從輕量刑。

法官直言這不僅是民事侵權個案，也是令人深感遺憾事件，法律若只講求責任而缺乏理解，容易流於冰冷，若只顧同情而缺乏究責，受害者所承受苦難恐被漠視。

王女雖無惡意，卻因不慎終身自責懊悔，另方面一個沒有任何選擇餘地，卻以整個人生承擔其後果的小孩，兩者之苦固然皆值得同情理解，但其性質與重量，不能因此混為一談。

法官說，本件艱難之處，並非保母值得同情與否，而是在於理解她無傷害惡意的同時，仍須正視一個無辜孩子承受無從回復的人生結果。

法官最後寫下，當生命已無法回到事發以前，司法能做的，或許不是為悲劇尋找一個足以解釋一切的答案，而是盡可能給予公平、給予適切賠償，使這位因他人過失而被迫改寫人生劇本的孩子與其家庭，不必獨自承擔全部代價。

台中高分院刑事二審認為，一審量刑、認事用法均無違誤，判處駁回，全案確定。

精華 FAQ

  • 王姓保母在照顧1歲2個月男童時未及時注意，男童將直徑4公分玩具球塞入口中而窒息，雖急救撿回一命，仍因缺氧造成腦病變與永久失能。

  • 台中地院刑事一審依過失致重傷害判她1年8月徒刑，台中高分院二審駁回上訴而確定；民事部分則判她賠償男童及其母親共1007萬元。

  • 法官表示，本案既要理解保母並無惡意，也不能忽視孩子承受了無法回復的人生代價；司法不能只顧同情而缺乏究責，應給予公平且適切的賠償。

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