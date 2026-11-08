家屬無力處理或為詐領津貼 藏屍棄屍悲劇何時了

新莊箱屍命案陳姓嫌犯，當時把父親遺體裝進紅色行李箱（圖），從住家拖到幾百公尺外扔進大馬路旁小排水溝，過程被監視器拍到。(記者林昭彰／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 多起藏屍、棄屍與隱匿死亡案件，凸顯台灣高齡社會中家屬在親人過世後的處置困境，也反映長照、死亡教育與社會支持機制亟待補強。

台灣邁入高齡社會，陸續出現對高齡長輩「後事」不知所措的社會問題，藏冰箱、裝行李箱「棄屍案件」漸增，死者生前得不到「老有所終」尊嚴，家屬還面臨法律制裁的悲劇。

學者疾呼，政府應重新盤點「死亡之前、死亡當下、死亡之後」流程，建立清楚的單一窗口與跨部門資訊平台，讓弱勢民眾知道家中有人死亡時該找誰？該怎麼做？遇上困難可以向誰求助？

深夜的新莊，排水溝內的行李箱飄來異味；箱內有具爬滿蛆蟲、面容難辨的腐屍。在台灣，「箱屍案」早已絕跡，警方繃緊神經。死者是誰？凶手又是誰？

去年7月28日深夜，警方接獲里長報案，原以為確認死者身分、調閱附近的路口監視畫面，應該不難破案，沒想到附近路口監視器「沒有異狀」。

3千小時監視畫面 揪出棄屍者

案情陷入膠著，專案小組推測棄屍時間或許更早，啟動「鷹眼小組」過濾3千小時監視畫面後，總算發現29歲陳姓男子於7月6日拖著裝屍行李箱離開住處，且徒步約500公尺走到棄屍地點扔進水溝的完整過程「全都錄」。

專案小組漏夜搜索陳家，比對腐屍指紋，確認死者是失蹤近月的陳父，由於中度精神障礙的陳姓男子無法說明全案疑點，被依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌羈押禁見，其重度精障的母親則由社會局協助安置。

9月間，剖驗報告出爐，法醫根據死者體內沒有毒藥物反應、無他殺或受虐跡證，認定自然死亡或意外猝死，檢方研判陳在父親死亡後不知如何處理而裝箱棄屍，依遺棄屍體罪嫌起訴，新北地院今年7月判處他有期徒刑4月、得易科罰金，緩刑兩年。

新莊箱屍命案陳姓嫌犯，當時把父親遺體裝進紅色行李箱，從住家拖到幾百公尺外扔進大馬路旁小排水溝（圖），過程被監視器拍到。(本報資料照片)

父親自然死亡 兒子卻選擇棄屍

「行李箱棄屍」案也發生在淡水地區；身體仍硬朗、平日能自行上下樓逛市場的93歲老奶奶，在40歲大陸籍媳婦殷姓婦人照顧半年後不見蹤影，家屬苦尋九天無果，去年8月17日發現殷婦準備丟棄1只剛清洗過的粉紅色行李箱，覺得怪異，報警調查。

當天，員警將行李箱送到鑑識中心採證，雖未驗出血跡等生物跡證，但鎖定殷婦並調閱監視器畫面追查，發現她8月6日中午拖著沉重行李箱到住家附近搭捷運到淡水站，當天傍晚5時許在站後河濱公園走動，但拖著的行李箱重量明顯減輕。

淡水箱屍命案嫌犯殷姓婦人，當時把婆婆遺體裝進行李箱，搭乘捷運拖到淡水站後方扔進淡水河，她拖行李箱被監視器拍到，成為破案關鍵。（記者林昭彰／翻攝）

婆婆不明猝死 媳婦恐慌裝箱

警方懷疑老婦失蹤與殷婦有關，急著處理的行李箱可能裝屍，但一直未找到屍體。直至8月23日突破殷婦心防，她供稱5日下午4時許，意外發現婆婆不明原因猝死床上，因擔心遭家人責怪沒把老人家照顧好，不知該如何處置，才在隔天中午將遺體裝進行李箱，在捷運淡水站後方河濱公園角落將屍體扔進淡水河旁港仔溝。

潮汐帶走遺骸 家屬苦等真相

老婦屍體被淡水河潮汐水流帶往上游，漂流20天後，才被負責清理紅樹林沼澤地漂流垃圾的新北市政府河川高灘處包商發現，但僅發現骨盆及大腿骨，沒有全屍。

殷婦強調婆婆是自然死亡，她沒有殺人，因擔心會被責怪，才選擇自行處理遺體。但死者子女們認為殷婦一再說謊，曾謊稱婆婆在屋內睡覺，連他們登門找人都被拒門外，要求判處重刑。

檢察官認為殷婦無視生命最後的尊嚴，惡性遺棄屍體致最終僅尋獲部分遺骸，讓家屬深受精神折磨痛苦，建請從重量刑；士林地院認為殷婦欠缺對生命延續與終結的尊重，使往生者無法安葬、使家屬無法追思逝者，但考量犯後坦承犯行，今年9月9日依遺棄屍體罪判刑1年。

長輩在家死亡後，家人未依規定通報處理的個案並不少見。2022年8月，新北市1名國中女學生因家暴案向社工透露「阿嬤躲在冰箱」，意外曝光87歲老婦因病過世，被66歲兒子塞進冰箱放在陽台5年，目的是持續詐領社福津貼補助；同年12月，新北市三重區54歲婦人死亡，其25歲女兒深信會復活而伴屍生活近3個月，直到房東催租才曝光。

當死亡被隱藏 誰接住高齡者

2023年2月，新北市中和區79歲老婦和兩名50多歲兒子死亡，84歲失智丈夫卻守著家中3具屍體生活約1個月；今年4月，宜蘭縣羅東鎮91歲老婦在家死亡，65歲兒子為持續詐領老人津貼刻意隱瞞死訊，伴屍生活4年，因出嫁的女兒要求探視母親遭拒，整件事才曝光。

台灣已邁入高齡社會，如何讓「死亡」不再成為需要被隱藏的事件，是類似案件留給社會最沉重也最迫切的提問。這絕非單純的司法犯罪問題，更是長照政策、死亡教育與社會支持系統亟待補強的公共議題。