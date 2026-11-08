獸父應酬後起色心...趁繼女熟睡性侵辯酒醉斷片 二審維持3年4月

台中市一名男子涉嫌性侵繼女，台中高分院近日審結。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 台中一名男子酒後返家趁繼女熟睡性侵，辯稱酒醉斷片求減刑與緩刑，但二審依監視器與犯案行為認定其意識清楚，駁回上訴維持3年4月徒刑。

台中市一名男子應酬後返家，竟趁未成年繼女熟睡時潛入房間，吸吮其胸部、性侵 得逞。一審依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處男子3年4月。男子辯稱酒後斷片、以為在作夢，請求依減刑規定處理並爭取緩刑，向台中高分院提起上訴。二審勘驗監視器發現，男子犯案時步伐穩健、能自行拿取潤滑液，認定其辨識能力未降低，駁回上訴維持原判。

判決指出，這名男子與妻子及未成年繼女同住，2025年9月6日凌晨2時許，男子應酬飲酒後返家，見繼女在房間熟睡，色心大起，掀開繼女衣物吸吮胸部，以手指侵入下體及肛門。繼女驚醒後因極度恐懼只能故作沉睡，男子隨後更離房拿取潤滑液返回，強行以生殖器性侵得逞。

男子在偵審期間雖坦承犯行，但辯稱當晚與同事喝下大量啤酒，回家後酒醉「斷片」，誤以為是在跟妻子作春夢，隔天才知道闖下大禍，並非蓄意侵犯繼女。其辯護律師也主張，男子犯後無威脅恐嚇行為，且已匯款50萬元台幣展現和解誠意，希望能獲輕判或緩刑。

台中高分院審理時，法官勘驗大樓監視器畫面發現，男子當晚步行返家時步伐穩健，能正常操作手機及等候電梯，毫無酒醉蹣跚之態。

此外，男子在犯案過程中，還能三度離開房間精準拿取潤滑液再返回，甚至在察覺繼女清醒時，還能質問「怎麼還不睡」，顯示其意識及控制能力並未因飲酒而顯著降低，不符減刑條件。

二審認為，男子為滿足私慾違背人倫，對繼女心理造成難以抹滅的陰影，尚未取得被害人母女諒解，一審量刑3年4月已屬極輕，因此駁回上訴，全案仍可上訴。