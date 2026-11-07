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強拖政大高材生下車害輾死 Bolt叫車司機說謊還脫產 一審重判13年

記者蔣永佑／新北7日電
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Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材...
Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致温男慘遭後方接連駛來的4車輾死，新北地院國民法官今依遺棄致死罪判處林男13年徒刑。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

Bolt司機林宇濬將酒醉乘客拖下車丟包台64，害對方遭後車輾死，新北地院認定其不符自首且態度惡劣，依遺棄致死罪重判13年。

Bolt多元計程車司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路，丟包酒醉的温姓政大高材生替代役，導致温男慘遭後方接連駛來的四車輾死，新北地院國民法官認定，林男不符自首資格，昨依違背法令契約遺棄致死罪重判林男13年徒刑，比檢方求刑11年還重。

判決指出，死者以Bolt叫車，在北市興隆路搭上林男的多元計程車，林男明知依雙方運送契約，對死者有保護義務，行經台64線往板橋匝道時，死者疑酒醉踢踹車門，遭林男開口制止。林男在台64線西向27.5公里處路肩停下，打開車門將死者拖下車，任其倒臥在車尾，即駕車離去。

林男拖死者下車後，往前開了1分鐘，才報警稱有人躺在車道需要協助，警方到場，醉癱在路面的温姓男早已遭後方陳姓、邱姓、魏姓、簡姓4名駕駛汽車輾過，導致腦部碎裂傷、大量出血而死。

檢察官認定，當時死者躺臥在內線車道，加上身著深色衣物、現場路燈明暗交錯，使人難以辨識而警覺閃避，將後車4名駕駛不起訴。

林男被依遺棄致死罪起訴後，溫家律師認為，林男並不成立自首，因其第一時間向警方隱瞞自己是駕駛，佯稱只是開車經過的人，後來隨事證浮現才改口辯稱因死者酒醉吵鬧自己要下車，隱瞞是他將死者拖下車丟在台64的事實，多次說謊嚴重影響辦案。

其次，但林男直到全案開庭前的1、2天仍未道歉，直到第3天才願在法庭上道歉。加上期間他不知房產已被溫家假扣押，仍私下企圖賣防脫產，更顯態度惡劣。

死者父母在最後陳述時，先後淚灑法庭，其父表示，自己「現在只是個靈魂被掏空的父親」、「見到破碎的遺體時心也跟著死了」；其母親也當庭對著林男說，當得知兒子慘死的那一刻「你把我也殺了！」如今看到林男滿口謊言，自己只能以一個心碎無助的母親身分，懇請合議庭以殺人罪重判林男。

林男最後仍強調，自己從小膽子小，案發時若是留在車上或報警可能就沒事，當下因突然被對方的攻擊嚇到，驚嚇過度只想盡快離開現場，但從來沒想過要讓死者遭遇任何不幸。由於直到最後家屬仍不願接受林男當庭道歉。

Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材...
Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致温男慘遭後方接連駛來的4車輾死，新北地院國民法官今依遺棄致死罪判處林男13年徒刑。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 溫姓政大生深夜搭Bolt，由林男駕車行經台64快速道路時疑因酒醉踢踹車門，林男將人拖下車丟在路肩後離去，隨即被後方4車輾過身亡。

  • 法院認為林男第一時間向警方隱瞞自己是駕駛，還稱只是經過者，事後又改口辯稱被乘客吵鬧才下車，未主動坦承拖人下車事實，因此不算自首。

  • 法官認為林男遲未道歉，直到開庭後才表示歉意，且在房產遭假扣押前仍企圖賣房脫產，顯示態度惡劣、欠缺悔意，因此量處比檢方求刑更重的13年。

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