台毒駕新制沒入最貴車「價值21萬美元」 駕駛錯愕大喊後悔了

男子毒駕，警方當場沒入吊車。(記者鄭國樑／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 桃園大溪警方執行毒駕新制，查獲56歲王男毒駕，依法沒入其價值約700萬元的大型吊車，顯示新法對毒駕採取更嚴厲處分。

毒駕新制可沒入毒駕者車輛，桃園市大溪警方強力執法，日前在大溪區員林路二段攔查一輛價值約700萬元(台幣，下同，約21萬美元)的大型吊車（以新車計），駕駛人56歲王男疑似施用毒品，王現場同意採集唾液，毒品快篩呈安非他命陽性反應，後續尿液檢驗也陽性，警方依法沒入該輛大型吊車，並將王男依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦偵辦。

王男對吊車被沒入而非查扣一臉訝異，驚覺以後吊車再也拿不回來，再三跟警方確認，才明白新修正的法條毒駕確實為沒入車輛，懊惱不已。

大溪警分局表示，毒駕新制10月31日上路，為有效遏止毒駕行為，大幅提高違規罰則，汽車駕駛人首次違規最高可處15萬元罰鍰，並吊銷駕照，3年內不得重新考領；10年內再次違規加重處罰，累計無上限。

警方說明，新制也針對毒駕車輛不論是否為駕駛人本人所有，一律沒入，有網友在網路抱怨喝酒找代駕，沒想到遇路檢代駕居然毒駕，導致找代駕的人車輛被沒入。另外，拒絕接受毒品唾液快篩者，首次即處27萬元罰鍰。警方強調，有強力執法的決心，預防毒駕造成傷亡，新制上路後迄今已查獲16件毒駕案件，並持續透過路檢、巡查及各項勤務，加強毒駕查緝，防止毒品危害民眾生命安全。