「以為飛彈打過來」台灣松下湖口廠凌晨爆炸 5傷2失聯

台灣松下湖口廠鄰近辦公區同樣受到波及，建築外牆鐵皮遭高溫燒得變色、彎曲，部分浪板向外翻折，屋頂邊緣嚴重變形，露出內部鋼架結構。（記者郭政芬／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新竹湖口台灣松下廠凌晨爆炸火警造成5名員工受傷、2人失聯，火勢延燒約9小時40分鐘並波及周邊，相關單位正調查是否涉及職安違規。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司昨天凌晨近2時發生爆炸火警，造成五名員工受傷、兩人失聯。爆炸造成廠房部分結構坍塌，火勢波及周邊工廠及民宅。消防人員歷經9小時40分鐘才撲滅火勢，附近民眾有人睡夢中驚醒，以為「飛彈打過來」或發生空襲，失聯員工家屬則守在廠外，雙手合十祈禱，盼能平安獲救 。

昨天凌晨1時58分，廠內約20多名夜班員工作業，Ａ棟一樓及四樓生產線傳出爆炸聲，火勢迅速蔓延。員工表示，爆炸前曾聽到疑似氣體外洩的「哧」聲，隨即撤離，不到一分鐘Ａ棟便爆炸，大家拚命往外逃。

獲救員工轉述，失聯的徐姓、姜姓男子分別在一樓及四樓工作，其中一人原本跟著同事逃生，卻在爆炸後失聯。消防人員研判兩人可能受困，但廠房部分坍塌，鋼骨、鐵皮及管線遭高溫燒得扭曲變形，救援通道受阻。

新竹縣消防局指出，五名傷者均為男性，包括三名本國籍及兩名越南籍員工，傷勢有燒燙傷、骨折、呼吸困難及胸腹疼痛，送醫時均意識清楚。

火場不時傳出爆炸聲，消防人員一度撤離避險；火勢受控後，調集重型機具清除受損結構，並以空拍機掌握熱源、搜尋失聯員工。消防單位初估，火勢波及一至三樓，燃燒面積逾1萬平方公尺，約占廠區三分之一。

火災時橘紅色火光沿廠房向上延燒，濃煙籠罩工業區上空。上午廠區仍冒出灰黑色濃煙，消防車持續灌救。

失聯員工家屬一早守候廠外，焦急等待消息。一名逃生員工的妻子在網路發文說，丈夫下大夜班返家後才告知公司爆炸，逃生時眼鏡被震飛，所幸僅受輕微擦傷，並陪受傷同事搭救護車就醫。

事故廠房存放丁酮、甲苯及二甲基甲醯胺（ＤＭＦ）等工業溶劑，四樓儲存槽傳出丁酮洩漏。丁酮、甲苯具揮發性及易燃性，燃燒濃煙可能影響空氣品質。環境部監測，湖口空氣品質指標（ＡＱＩ）上午一度達102，對敏感族群不健康。

勞動部職安署北區職業安全衛生中心已派員檢查，將依現場、事業單位資料、消防鑑定及相關事證，確認是否違反職業安全衛生法。