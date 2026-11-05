我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1舉動秒證「寵妻狂魔」

「以為飛彈打過來」台灣松下湖口廠凌晨爆炸 5傷2失聯

記者郭政芬黃羿馨／新竹5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣松下湖口廠鄰近辦公區同樣受到波及，建築外牆鐵皮遭高溫燒得變色、彎曲，部分浪板...
台灣松下湖口廠鄰近辦公區同樣受到波及，建築外牆鐵皮遭高溫燒得變色、彎曲，部分浪板向外翻折，屋頂邊緣嚴重變形，露出內部鋼架結構。（記者郭政芬／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新竹湖口台灣松下廠凌晨爆炸火警造成5名員工受傷、2人失聯，火勢延燒約9小時40分鐘並波及周邊，相關單位正調查是否涉及職安違規。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司昨天凌晨近2時發生爆炸火警，造成五名員工受傷、兩人失聯。爆炸造成廠房部分結構坍塌，火勢波及周邊工廠及民宅。消防人員歷經9小時40分鐘才撲滅火勢，附近民眾有人睡夢中驚醒，以為「飛彈打過來」或發生空襲，失聯員工家屬則守在廠外，雙手合十祈禱，盼能平安獲救 。

昨天凌晨1時58分，廠內約20多名夜班員工作業，Ａ棟一樓及四樓生產線傳出爆炸聲，火勢迅速蔓延。員工表示，爆炸前曾聽到疑似氣體外洩的「哧」聲，隨即撤離，不到一分鐘Ａ棟便爆炸，大家拚命往外逃。

獲救員工轉述，失聯的徐姓、姜姓男子分別在一樓及四樓工作，其中一人原本跟著同事逃生，卻在爆炸後失聯。消防人員研判兩人可能受困，但廠房部分坍塌，鋼骨、鐵皮及管線遭高溫燒得扭曲變形，救援通道受阻。

新竹縣消防局指出，五名傷者均為男性，包括三名本國籍及兩名越南籍員工，傷勢有燒燙傷、骨折、呼吸困難及胸腹疼痛，送醫時均意識清楚。

火場不時傳出爆炸聲，消防人員一度撤離避險；火勢受控後，調集重型機具清除受損結構，並以空拍機掌握熱源、搜尋失聯員工。消防單位初估，火勢波及一至三樓，燃燒面積逾1萬平方公尺，約占廠區三分之一。

火災時橘紅色火光沿廠房向上延燒，濃煙籠罩工業區上空。上午廠區仍冒出灰黑色濃煙，消防車持續灌救。

失聯員工家屬一早守候廠外，焦急等待消息。一名逃生員工的妻子在網路發文說，丈夫下大夜班返家後才告知公司爆炸，逃生時眼鏡被震飛，所幸僅受輕微擦傷，並陪受傷同事搭救護車就醫。

事故廠房存放丁酮、甲苯及二甲基甲醯胺（ＤＭＦ）等工業溶劑，四樓儲存槽傳出丁酮洩漏。丁酮、甲苯具揮發性及易燃性，燃燒濃煙可能影響空氣品質。環境部監測，湖口空氣品質指標（ＡＱＩ）上午一度達102，對敏感族群不健康。

勞動部職安署北區職業安全衛生中心已派員檢查，將依現場、事業單位資料、消防鑑定及相關事證，確認是否違反職業安全衛生法。

精華 FAQ

  • 事故發生於凌晨近2時，當時廠內約20多名夜班員工作業，最後造成5名男性員工受傷、2名員工失聯；受傷者包含本國籍與越南籍員工，送醫時意識清楚。

  • 因為爆炸威力大、火光明顯且濃煙竄升，廠房結構也部分坍塌，夜間聽起來像劇烈衝擊；有居民睡夢中驚醒，甚至誤以為飛彈來襲或發生空襲。

  • 廠內存放丁酮、甲苯與DMF等易燃溶劑，且有丁酮洩漏跡象；勞動部職安署與消防單位已介入，將依現場、鑑定與相關證據釐清是否違反職安法。

上一則

6月才失事墜機 空軍岡山基地T-34教練機降落重摔

下一則

酒駕、無照、累犯 撞死女大生還交保 屏檢抗告痛批

延伸閱讀

武漢爆炸釀2死…傳屋主設局一次叫16名外送員 誘騙入屋

武漢爆炸釀2死…傳屋主設局一次叫16名外送員 誘騙入屋
舊金山地下電纜起火 近2800戶摸黑 多條街道停電

舊金山地下電纜起火 近2800戶摸黑 多條街道停電
仁川氣爆現場勇關氣閥救命 男星被封英雄卻道歉

仁川氣爆現場勇關氣閥救命 男星被封英雄卻道歉
川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝

川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58
蛋餅深受台灣民眾喜愛。（本報系資料照片）

蛋餅如何成為台灣早餐日常？ 學者：與冷戰和移民有關

2026-11-01 08:58

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗