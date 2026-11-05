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92歲長輩也帶走 收候選人可頌禮盒 高雄33名模範母親遭傳喚

記者巫鴻瑋／高雄5日電
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無黨籍高雄市議員候選人張騏晟被控在母親節餐會上發「可頌餐盒」涉嫌賄選，多名模範母...
無黨籍高雄市議員候選人張騏晟被控在母親節餐會上發「可頌餐盒」涉嫌賄選，多名模範母親被檢調帶回調查。（取材自張騏晟粉絲專頁）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄無黨籍市議員候選人張騏晟涉賄選案擴大偵辦，33名曾收受可頌禮盒的模範母親一度被傳喚到案，檢方後確認她們僅為單純受贈並請回。

無黨籍高雄市議員候選人張騏晟涉嫌賄選案擴大偵辦，卅餘名今年接受表揚的岡山區模範母親，因曾於母親節表揚餐會收受張騏晟團隊贈送的可頌禮盒，昨突遭檢調大動作帶往橋頭地檢署應訊。家屬指出，原本單純接受表揚，多位高齡甚至行動不便的長輩卻面臨司法調查，心生恐懼。

檢調調查，張騏晟涉嫌於今年5月岡山區公所與里長服務促進會合辦的模範母親表揚餐會中，向33名模範母親發放市價約490元的可頌禮盒。

檢方認為，張騏晟與其父、前高雄市海洋局長張漢雄與胞兄張鈞華等3人涉犯投票行賄、加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，除張騏晟以200萬元交保外，張漢雄與張鈞華都被羈押禁見中。

不料昨天上午，檢警登門將多名長輩帶走應訊，包括92歲高齡長者，家屬表示，餐會當天，市府、區公所及多名參選人均有發放禮物，長輩不疑有他帶回家，未料會收到嫌疑人傳票，被請上警車應訊，「這麼大動作，真的會讓人心生恐懼」。

橋檢指出，檢察官傳喚時，先以「嫌疑人」身分發出傳票，共傳喚37人，但模範媽媽們到案後，經初步事實過濾，確認僅為單純受贈、並無不法犯意與涉案嫌疑，即將身分轉為「證人」，訊問後請回。

其中一位模範母親的家屬指出，當天的表揚餐會現場有各里模範母親及親友參加，由於市府、區公所及多位到場候選人都準備了禮物或競選小物，當時張騏晟送給每位模範母親一盒可頌禮盒，大家在現場收到後不疑有他，便將禮盒帶回家，沒想到會因此成為調查對象。

精華 FAQ

  • 起因是無黨籍高雄市議員候選人張騏晟涉嫌賄選，檢調追查他在母親節表揚餐會贈送33名模範母親市價約490元的可頌禮盒，因而擴大偵辦。

  • 檢方先以「嫌疑人」身分發出傳票，共傳喚37人，並由檢警到家中帶人應訊，因此包括92歲長者在內的多位模範母親都被帶往橋頭地檢署。

  • 橋檢指出，經初步事實過濾後，確認她們只是單純受贈，並無不法犯意與涉案嫌疑，因此將身分改列為證人，訊問後即請回。

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