遇駭存款遭盜轉 永豐銀向程式商求償 檢：駭客可能為「炫技」

永豐銀行發生客戶存款遭盜轉事件，4日晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會說明並鞠躬道歉。（記者陳正興／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 永豐銀因供應商程式瑕疵遭駭客利用，造成客戶存款盜轉，銀行強調未見個資外洩並已加強防護，檢方則朝妨害電腦使用罪偵辦。

永豐銀行客戶存款遭盜轉引發社會關注，永豐銀昨表示，主因為供應商程式原生瑕疵被駭客 利用，導致客戶存款遭轉出，目前事證顯示並無個資外洩軌跡，也將向供應商追究責任並求償。

本報系聯合報報導，永豐銀董事長曹為實、總經理莊銘福昨天傍晚舉行記者會，兩度鞠躬致歉。曹為實說，永豐銀將資產和資金安全視為首要任務及責任，針對此事件，他代表銀行對造成客戶與社會大眾不安道歉。

永豐銀指出，本案是駭客運用特定手法「隨機試錯」取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後交易。針對這起案件的手法，永豐銀表示已予以阻斷及加強驗證，並透過F-ISAC分享資安威脅情資給金融同業。永豐也已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。

莊銘福說，3日上午系統有些細微徵兆，一開始無法判定個案或通案，當天上午9時29分左右，客服陸續接獲客戶反映後，10時啟動內部程序，10時30分左右通知台北富邦銀行，後續北富銀將帳戶凍結，避免款項被轉出。

針對新網銀交易系統的供應商，莊銘福表示，由於涉及比較新的技術，因此銀行找到國外知名廠商，目前已經下架該系統，外部的駭客無法進入內部環境。他說，每次導入系統時都必須與供應商完美無缺交接，這次事件有些例外，後續將對此採取一些行動，包括提出更多例證並向供應商求償。

另據台北中國時報報導，永豐銀行3日發生異常轉帳的重大金融安全事件，台北地檢署昨指派檢肅黑金專股檢察官分「他案」調查，全案朝「刑法」妨害電腦使用罪方向偵辦。檢警研判，若是駭客，目的可能僅是為了「炫技」。

據了解，富邦銀行裡多出4000多萬元的帳戶，持有人是台北市一名留美碩士7旬老翁，曾從事教職工作目前已退休；昨日他到其他銀行ATM提款時領不出錢，才發現帳戶遭警示，經聯繫富邦銀行後才知道此事，後又接到警方電話，才知捲入此案。