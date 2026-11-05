遇駭存款遭盜轉 永豐銀向程式商求償 檢：駭客可能為「炫技」
永豐銀因供應商程式瑕疵遭駭客利用，造成客戶存款盜轉，銀行強調未見個資外洩並已加強防護，檢方則朝妨害電腦使用罪偵辦。
AI摘要
文章摘要整理：
永豐銀因供應商程式瑕疵遭駭客利用，造成客戶存款盜轉，銀行強調未見個資外洩並已加強防護，檢方則朝妨害電腦使用罪偵辦。
永豐銀行客戶存款遭盜轉引發社會關注，永豐銀昨表示，主因為供應商程式原生瑕疵被駭客利用，導致客戶存款遭轉出，目前事證顯示並無個資外洩軌跡，也將向供應商追究責任並求償。
本報系聯合報報導，永豐銀董事長曹為實、總經理莊銘福昨天傍晚舉行記者會，兩度鞠躬致歉。曹為實說，永豐銀將資產和資金安全視為首要任務及責任，針對此事件，他代表銀行對造成客戶與社會大眾不安道歉。
永豐銀指出，本案是駭客運用特定手法「隨機試錯」取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後交易。針對這起案件的手法，永豐銀表示已予以阻斷及加強驗證，並透過F-ISAC分享資安威脅情資給金融同業。永豐也已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。
莊銘福說，3日上午系統有些細微徵兆，一開始無法判定個案或通案，當天上午9時29分左右，客服陸續接獲客戶反映後，10時啟動內部程序，10時30分左右通知台北富邦銀行，後續北富銀將帳戶凍結，避免款項被轉出。
針對新網銀交易系統的供應商，莊銘福表示，由於涉及比較新的技術，因此銀行找到國外知名廠商，目前已經下架該系統，外部的駭客無法進入內部環境。他說，每次導入系統時都必須與供應商完美無缺交接，這次事件有些例外，後續將對此採取一些行動，包括提出更多例證並向供應商求償。
另據台北中國時報報導，永豐銀行3日發生異常轉帳的重大金融安全事件，台北地檢署昨指派檢肅黑金專股檢察官分「他案」調查，全案朝「刑法」妨害電腦使用罪方向偵辦。檢警研判，若是駭客，目的可能僅是為了「炫技」。
據了解，富邦銀行裡多出4000多萬元的帳戶，持有人是台北市一名留美碩士7旬老翁，曾從事教職工作目前已退休；昨日他到其他銀行ATM提款時領不出錢，才發現帳戶遭警示，經聯繫富邦銀行後才知道此事，後又接到警方電話，才知捲入此案。
永豐銀表示，事件主因是供應商提供的新網銀交易系統存在原生瑕疵，遭駭客以隨機試錯方式利用，進而取得有效帳戶並完成盜轉。 永豐銀指出，現階段事證顯示沒有個資外洩軌跡，並已阻斷相關手法、加強驗證，也透過F-ISAC分享情資給金融同業，並啟動資安與個資盤點。 北檢已分他案調查，方向朝刑法妨害電腦使用罪偵辦，並研判若是駭客作案，可能只是為了炫技；永豐銀則表示將向供應商提出例證並求償。
精華 FAQ
永豐銀表示，事件主因是供應商提供的新網銀交易系統存在原生瑕疵，遭駭客以隨機試錯方式利用，進而取得有效帳戶並完成盜轉。
永豐銀指出，現階段事證顯示沒有個資外洩軌跡，並已阻斷相關手法、加強驗證，也透過F-ISAC分享情資給金融同業，並啟動資安與個資盤點。
北檢已分他案調查，方向朝刑法妨害電腦使用罪偵辦，並研判若是駭客作案，可能只是為了炫技；永豐銀則表示將向供應商提出例證並求償。
上一則
高金前辦公室主任張俊傑偷渡 檢追查第2艘接駁船
下一則