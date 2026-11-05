我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1舉動秒證「寵妻狂魔」

遇駭存款遭盜轉 永豐銀向程式商求償 檢：駭客可能為「炫技」

記者朱漢崙／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
永豐銀行發生客戶存款遭盜轉事件，4日晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉...
永豐銀行發生客戶存款遭盜轉事件，4日晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會說明並鞠躬道歉。（記者陳正興／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

永豐銀因供應商程式瑕疵遭駭客利用，造成客戶存款盜轉，銀行強調未見個資外洩並已加強防護，檢方則朝妨害電腦使用罪偵辦。

永豐銀行客戶存款遭盜轉引發社會關注，永豐銀昨表示，主因為供應商程式原生瑕疵被駭客利用，導致客戶存款遭轉出，目前事證顯示並無個資外洩軌跡，也將向供應商追究責任並求償。

本報系聯合報報導，永豐銀董事長曹為實、總經理莊銘福昨天傍晚舉行記者會，兩度鞠躬致歉。曹為實說，永豐銀將資產和資金安全視為首要任務及責任，針對此事件，他代表銀行對造成客戶與社會大眾不安道歉。

永豐銀指出，本案是駭客運用特定手法「隨機試錯」取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後交易。針對這起案件的手法，永豐銀表示已予以阻斷及加強驗證，並透過F-ISAC分享資安威脅情資給金融同業。永豐也已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。

莊銘福說，3日上午系統有些細微徵兆，一開始無法判定個案或通案，當天上午9時29分左右，客服陸續接獲客戶反映後，10時啟動內部程序，10時30分左右通知台北富邦銀行，後續北富銀將帳戶凍結，避免款項被轉出。

針對新網銀交易系統的供應商，莊銘福表示，由於涉及比較新的技術，因此銀行找到國外知名廠商，目前已經下架該系統，外部的駭客無法進入內部環境。他說，每次導入系統時都必須與供應商完美無缺交接，這次事件有些例外，後續將對此採取一些行動，包括提出更多例證並向供應商求償。

另據台北中國時報報導，永豐銀行3日發生異常轉帳的重大金融安全事件，台北地檢署昨指派檢肅黑金專股檢察官分「他案」調查，全案朝「刑法」妨害電腦使用罪方向偵辦。檢警研判，若是駭客，目的可能僅是為了「炫技」。

據了解，富邦銀行裡多出4000多萬元的帳戶，持有人是台北市一名留美碩士7旬老翁，曾從事教職工作目前已退休；昨日他到其他銀行ATM提款時領不出錢，才發現帳戶遭警示，經聯繫富邦銀行後才知道此事，後又接到警方電話，才知捲入此案。

精華 FAQ

  • 永豐銀表示，事件主因是供應商提供的新網銀交易系統存在原生瑕疵，遭駭客以隨機試錯方式利用，進而取得有效帳戶並完成盜轉。

  • 永豐銀指出，現階段事證顯示沒有個資外洩軌跡，並已阻斷相關手法、加強驗證，也透過F-ISAC分享情資給金融同業，並啟動資安與個資盤點。

  • 北檢已分他案調查，方向朝刑法妨害電腦使用罪偵辦，並研判若是駭客作案，可能只是為了炫技；永豐銀則表示將向供應商提出例證並求償。

駭客

上一則

高金前辦公室主任張俊傑偷渡 檢追查第2艘接駁船

下一則

兩岸公法圓桌論壇 陸政委聶鑫罕見獲准赴台交流

延伸閱讀

網銀新程式惹禍？永豐銀419「雲林男」存戶遭盜轉4000萬

網銀新程式惹禍？永豐銀419「雲林男」存戶遭盜轉4000萬
南韓金融業再遭駭客攻擊 從傳統銀行擴散至供應鏈

南韓金融業再遭駭客攻擊 從傳統銀行擴散至供應鏈
幣安爆史上最大金融竊案 30分鐘被洗劫63億美元 幕後搶救曝光

幣安爆史上最大金融竊案 30分鐘被洗劫63億美元 幕後搶救曝光
遭駭客竊取17億美元 幣安急凍結24億元補救 恐成史上最大加密幣竊案

遭駭客竊取17億美元 幣安急凍結24億元補救 恐成史上最大加密幣竊案

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58
蛋餅深受台灣民眾喜愛。（本報系資料照片）

蛋餅如何成為台灣早餐日常？ 學者：與冷戰和移民有關

2026-11-01 08:58

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗