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金門軍人勒斃同婚伴侶 伴屍3天上網查抗辯事由

記者曾健祐／台中即時報導
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台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)
台中司法大厦。(記者曾健祐／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

金門邱姓軍人返台中與同婚配偶爭執後勒斃對方，伴屍3天才報案自首；檢方依家暴殺人罪起訴，法院並因其疑似滅證、逃亡而再延押2月。

金門邱姓軍人放假回台中和同婚的陳姓配偶相聚，2人因故口角邱情緒激動竟勒斃對方，伴屍3天後才向警方投案。檢方依殺人罪嫌起訴他，將由國民法官審理，台中地院發現，邱犯後上網查「抗辯事由」明顯有畏罪、滅證心態，裁定他11月18日起，第2次延長羈押2月，可抗告。

台中地院表示，6月18日裁定邱男羈押禁見3月，9月18日期滿第1次延長羈押2月，因11月17日即將屆滿，昨11月4日再訊問邱男，仍認為他涉犯殺人罪嫌疑重大。

中院說，邱遲至案發後2天才報警，可見他有有畏罪、規避刑責心態，且邱自稱上網查本案「可能抗辯事由」的舉動，並就死者死亡的成因存有認知差異，足認他有滅證之虞，加上其涉犯殺人是10年以上重罪，伴隨逃亡之虞，裁定邱11月18日起，第2次延長羈押禁見2月。

檢方起訴指出，邱男（24歲）和陳男2023年8月結婚，邱今年2月13日13時許，休假自金門返回台灣後，當天傍晚5點多和陳男在台中北區中清路租屋處。

直到2月16日晚上10點多，邱、陳因故發生爭執、扭打，邱激動下竟自陳後方將他抱住並推倒趴臥在地上，邱再以右手臂自陳背後勒住陳脖子、加壓固定。

陳男因頸部受壓迫窒息死亡，邱男直至2月19日中午11時20分，才到第二分局立人派出所報案，警方到場發現陳男陳屍租屋處，倒臥於臥室廁所前；檢方今年6月偵結，依家暴殺人罪嫌起訴邱，全案將由國民法官審理。

精華 FAQ

  • 邱姓軍人放假返台中後，與同婚配偶陳男發生口角並扭打，最後以勒頸方式致對方窒息死亡，之後還伴屍3天才報警投案。

  • 檢方今年6月偵結後，依家暴殺人罪嫌起訴邱男，案件後續將由國民法官審理，法院也已持續審視其羈押必要性。

  • 法院認為他案發後遲至2天才報案，顯示有畏罪與規避刑責心態；又稱其上網查抗辯事由，足見可能滅證，且涉10年以上重罪，故再延押2月。

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