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屏東男酒駕累犯撞死返鄉奔喪女大生 祖孫同日離世

記者劉星君／屏東即時報導
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蔡姓女大學生2日晚間騎機車外出買晚餐時遇到詹姓男子（後方手插腰者）酒駕開車，蔡女...
蔡姓女大學生2日晚間騎機車外出買晚餐時遇到詹姓男子（後方手插腰者）酒駕開車，蔡女遭撞被推行約 50公尺，蔡女送醫不治，事故現場。(警方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

屏東20歲蔡姓女大生返鄉奔喪時遭25歲詹男無照酒駕撞死，檢方認定其為累犯且再犯風險高，對10萬元交保裁定提出抗告。

屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生，2日因爺爺過世返鄉奔喪，外出買晚餐遭25歲詹男無照酒駕撞死，祖孫同日離世。詹男酒測值達每公升0.81毫克是酒駕累犯，詹男車上還載著一名友人鍾男，鍾男涉違反道路交通管理處罰條例，警開單舉發。檢方聲押詹男，法院裁定10萬元交保，理由之一是前科與本案情節不同。屏東地檢署提抗告，痛批「難道前案非得撞死人，才能認定有反覆實施之虞？」

車禍發生在2日晚間6時51分，詹男無照駕駛黑色休旅車，車上還載著一名友人鍾男，行經里港鄉三和路，與騎機車從產業道路駛出蔡女碰撞，蔡女遭撞拖行約50公尺，送醫不治。

屏檢檢察官賴帝安認詹男涉犯10年內酒駕再犯致死罪嫌，且有逃亡、反覆實施犯罪之虞，聲請羈押。屏東地院法官張雅喻3日裁定10萬元交保、限制住居。詹男開車還載著友人鍾男，鍾男違反道路交通管理處罰條例第35條8項1款，警方開單舉發，可處6千元以上1萬5千元以下罰鍰。

屏檢抗告指出，詹男2024年因酒駕遭判刑且執行完畢，今年6月25日、7月2日又名列高雄市酒（毒）駕及拒測累犯公布名單，顯見再犯風險甚高。檢方質疑，法院以「前科情節與本案不同」否定反覆實施之虞，但前案與本案主要差別僅在是否致人死亡，「難道前案也得撞死人，才能認定再犯風險？」

檢方強調，詹男涉犯罪名最輕本刑5年以上，且有累犯加重刑責問題，面臨重刑與鉅額民事求償，10萬元交保難形成實質拘束力，形同虛設。肇事後留在現場無法排除日後逃亡風險，原裁定顯失比例原則。屏東地院表示，收到抗告狀後盡速送高雄高分院審理。

事故現場遺留蔡女的安全帽與鞋子。(記者劉星君／翻攝)
事故現場遺留蔡女的安全帽與鞋子。(記者劉星君／翻攝)

精華 FAQ

  • 20歲蔡姓女大生因爺爺過世返鄉奔喪，外出買晚餐時遭詹男無照酒駕撞擊身亡，形成祖孫同日離世的悲劇，也引發社會對酒駕刑罰與羈押標準的關注。

  • 檢方指出詹男酒測值達0.81毫克，且是10年內酒駕再犯致死嫌犯，前科紀錄顯示再犯風險高，若僅以10萬元交保，恐難有效拘束其行為並防止逃亡。

  • 法院以詹男前科情節與本案不同為由，裁定10萬元交保並限制住居；檢方則反駁前案差別只在是否撞死人，認為如此輕保不足防止再犯，已提起抗告。

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