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禪房外埋800公斤黃金、白銀 宜蘭名寺住持父子涉吞3億善款

記者戴永華／宜蘭4日電
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宜蘭知名東林寺驚爆侵占善款洗錢，住持張清羽（左）與出家兒子把信眾捐款當成個人金庫...
宜蘭知名東林寺驚爆侵占善款洗錢，住持張清羽（左）與出家兒子把信眾捐款當成個人金庫，侵占金額超過3億元。檢調日前搜索時，竟在碎石下挖出重達40多公斤、市值超過2.7億的黃金與白銀。（圖／民眾提供）

AI摘要

文章摘要整理：

宜蘭東林寺爆出住持張清羽父子涉嫌侵占信眾善款逾3億元，並以人頭帳戶、虛擬貨幣與黃金白銀洗錢，檢調更在寺內挖出大量貴金屬，法院已裁定羈押禁見。

宜蘭知名東林寺驚爆侵占善款洗錢，住持張清羽與出家兒子涉嫌將信眾捐款當成個人金庫，侵占金額超過3億元（台幣，下同，約916萬美元），法院3日裁定收押禁見。據了解，檢調日前搜索時，竟在寺廟禪房外的碎石下挖出重達800多公斤、市值超過3.3億的黃金與白銀，涉公益侵占及違反「洗錢防制法」罪嫌重大。

本案起源於今年8月，張清羽遭台北迪化街百年老店「進成魚丸」家屬指控，涉嫌利用其母親在東林寺修行期間騙取3億餘元。當時張清羽搭乘要價近500萬元的保時捷休旅車高調出庭應訊，強調對方母親是自願發心建道場，且家屬早在十年前就要求返還款項，希望法院判決給予公道。

然而，檢方持續追查金流後發現案外案。張清羽與兒子涉嫌長期挪用、侵占寺廟財產與信徒善款，並將龐大資金轉入私人人頭帳戶匯款，甚至利用購買虛擬貨幣及黃金等方式掩飾不法所得，涉嫌加重洗錢罪。

檢調人員日前在搜查東林寺時，竟然在禪房外的碎石地下挖出十幾個白鐵箱，箱內藏有大量黃金與白銀，總重量高達800多公斤，市價超過3.3億萬元， 犯罪手法極為隱密。

宜蘭地方法院發言人黃永勝證實，被告涉嫌公益侵占東林寺款項總和超過3億，並利用人頭帳戶洗錢。法院裁定張清羽父子兩人涉嫌公益侵占及違反「洗錢防制法」罪嫌重大，裁定羈押禁見。

宜蘭地檢署進一步查出，同案涉案的護法會執行長、承接淡江大橋工程的建山機械董事長張慶成，及擔任東林寺出納的張妻林佳臻列被告；經複訊後，各裁定100萬元交保，而今年8月，張清羽出庭應訊所搭乘的保時捷休旅車，外傳是張慶成提供的車輛。

位於冬山鄉的東林寺原本是一處修行淨土，禪風建築吸引遊客，捐錢的信徒更不在少數，如今竟成住持父子斂財洗錢的工具，隨著大量黃金被挖出與侵占洗錢犯行曝光，震驚各界，也讓廣大信徒感到難以置信。

宜蘭東林寺原本是一處修行淨土，竟成了住持父子斂財洗錢的工具，檢調日前還在碎石地下...
宜蘭東林寺原本是一處修行淨土，竟成了住持父子斂財洗錢的工具，檢調日前還在碎石地下挖出40幾公斤、市價2.7億元的黃金白銀，讓信徒感到難以置信。（圖／翻攝自東林寺臉書）

精華 FAQ

  • 檢方認定張清羽父子涉嫌公益侵占寺廟與信眾善款，金額超過3億元，並透過人頭帳戶、虛擬貨幣及貴金屬轉移資金，涉嫌違反洗錢防制法。

  • 搜索時，檢調在禪房外碎石下挖出十幾個白鐵箱，裡面藏有大量黃金與白銀，總重超過40公斤，市值超過2.7億元，成為洗錢與侵占的重要證據。

  • 除張清羽父子被裁定羈押禁見外，護法會執行長張慶成、出納林佳臻等人也被列為被告，複訊後分別以100萬元交保，案件仍持續擴大偵辦。

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