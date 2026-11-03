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不滿母親術後恢復差 兒診間暴打高雄醫師釀腦震盪

台灣新聞組／高雄3日電
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高市知名的中正脊椎骨科醫院上月28日傳醫療暴力，醫生在診間遭病患家屬打傷。(圖／...
高市知名的中正脊椎骨科醫院上月28日傳醫療暴力，醫生在診間遭病患家屬打傷。(圖／截自Google Map)

AI摘要

文章摘要整理：

高雄中正脊椎骨科醫院發生醫療暴力，潘姓男子因不滿母親術後恢復狀況，當場毆打林姓醫師致受傷，警方已依醫療法及傷害罪偵辦。

高市知名的中正脊椎骨科醫院傳出醫療暴力，上月28日近午時分潘姓男子帶著8旬母親前往回診，因認為母親1年前手術後恢復不佳，在診間對醫師咆哮，並連續出拳揮打醫師的臉、頭部，導致林臉挫傷、嘴唇撕裂併輕微腦震盪，警方獲報趕抵，將潘當場依現行犯逮捕。

據了解，這起醫療事件發生在中正四路知名的中正脊椎骨科醫院，上月28日接近中午時分，轄區新興警分局獲報指稱，院內有病患和醫生發生衝突，線上警網隨即趕赴現場處置。

警方到場後，查知潘姓男子帶著80餘歲的母親前往看診，因認為母親在1年前動手術，但恢復狀況不佳，先在診間內對醫師咆哮，被制止不聽，後竟對醫生當場揮拳相向。

當時該名醫生閃躲不及，連續被潘男拳頭攻擊臉和頭部，導致臉挫傷、嘴唇撕裂傷還合併有輕微腦震盪。由於受傷醫師堅持提告傷害，警詢後，依違反醫療法及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

遭毆林姓醫師昨首度發聲，還原患者原有骨折不癒合及肩關節退化兩大問題，無法一次手術解決，他沉痛表示「醫師也是人，也會受傷、也會害怕」，醫療絕不能成為暴力的理由；院方則回應，將交由司法調查。

林姓醫師指出，這名患者去年因肱骨骨折在其他醫院接受手術，後續卻出現整排骨釘鬆脫、骨頭嚴重萎縮及骨折不癒合等情況，加上同側肩關節有嚴重退化性關節炎，造成疼痛及生活困擾，才轉至中正脊椎骨科醫院求診。

林醫師表示，當時已向患者及家屬詳細說明，病人面臨的是兩個不同卻相互關聯的問題，一是肱骨骨折不癒合及內固定失敗，另一個是肩關節嚴重退化，兩者不能混為一談，不能單純為改善肩關節疼痛，就直接進行人工肩關節置換。

林醫師表示，醫療有專業限制，複雜骨折及關節重建手術需要分階段治療，也需要時間等待組織與骨骼恢復，他理解患者因疼痛、焦慮而對治療結果不滿，但患者可以提出質疑、尋求第二醫療意見，或透過合法管道尋求協助，「醫療上的不滿，絕對不能成為暴力的理由」。

遭毆林姓醫師今天首度發聲，還原患者原有骨折不癒合及肩關節退化兩大問題，無法一次手...
遭毆林姓醫師今天首度發聲，還原患者原有骨折不癒合及肩關節退化兩大問題，無法一次手術解決。(圖／中正脊椎骨科提供)

精華 FAQ

  • 潘姓男子陪同8旬母親回診時，認為母親1年前手術後恢復不佳，先在診間內對醫師咆哮，後續更直接揮拳攻擊，最終演變成醫療暴力事件。

  • 林姓醫師遭連續毆打臉部與頭部，造成臉挫傷、嘴唇撕裂傷，並合併輕微腦震盪；警方到場後將潘男以現行犯逮捕，並移送地檢署偵辦。

  • 林醫師表示，患者同時有肱骨骨折不癒合與肩關節嚴重退化兩個問題，不能混為一談，也不能單靠人工肩關節置換解決，需分階段治療並等待組織恢復。

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