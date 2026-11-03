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蒙冤14年 前教授王隆昌遭控收賄120萬翻盤無罪 律師團：爭冤獄補償

記者謝亞庭／台北3日電
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台科大前教授王隆昌（左2）捲南港展覽館弊案獲判無罪，義務律師團林俊宏律師（中）、...
台科大前教授王隆昌（左2）捲南港展覽館弊案獲判無罪，義務律師團林俊宏律師（中）、羅開律師（右2）、王俞堯律師（右1）將爭冤獄補償。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

王隆昌涉南港展覽館弊案收賄案經14年再審翻盤無罪確定，律師團並將協助他申請冤獄補償，爭取遲來的司法平反。

台北科技大學前教授王隆昌昔捲南港展覽館弊案，被控2004年擔任工程標案評委時收受業者120萬元（台幣，下同，約36.6萬美元）賄款，遭判刑7年8月定讞。全案14年後重啟再審，台灣高等法院上月改判王隆昌無罪，台灣高等檢察署決定不提上訴，全案無罪確定；義務律師團感謝說，遲來的正義終得實現。

律師團表示，判決確定後，會協助王隆昌爭取冤獄刑事補償，據了解，王隆昌自2013年9月入監，2017年4月假釋出獄，期間歷經約1320天；若以最高1天5000元額度換算，約可獲得660萬元。

律師團說，感謝司法審判體系願意正視過去的錯誤，也謝謝高檢署本於檢察官公益守護人的精神，為本案聲請再審，並在無罪判決後決定不上訴，讓遲來的正義終於得以實現。

律師團表示，檢辯不應只是對抗，追求真實、避免冤錯才是司法共同的責任，期待檢察體系成為更多冤案平反的重要助力。

全案源於2003年7月，內政部營建署籌辦世貿南港展覽館興建工程，預算36億元，對外採最有利標方式招標，由專家學者組成評選委員會審理標案。

力拓營造負責人郭銓慶有意參與標案，得知友人蔡銘哲與前第一夫人吳淑珍熟識，且吳對時任內政部長余政憲有影響力，便透過蔡向吳淑珍表明欲承包工程，並願支付9000萬元，請吳淑珍協助招標前取得評選委員名單。

吳淑珍邀不知情的余政憲到官邸，要求余將評委名單洩漏給蔡銘哲，蔡再把相關文件轉交給郭銓慶；郭銓慶取得名單後，指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清分頭行賄6名評委。

王隆昌被認定收受前金、後謝共120萬元，2012年經最高法院駁回上訴，判刑7年8月定讞，入監服刑3年半假釋。由於王堅決否認犯行，過去曾聲請再審被駁，經抗告最高法院撤銷發回，高檢署再以王當時不在場等證據聲請再審，今年5月獲高院裁定再審，10月1日改判無罪。

精華 FAQ

  • 他因南港展覽館弊案被認定收受120萬元賄款，曾遭判7年8月定讞；但在重啟再審後，高等法院改判無罪，高檢署決定不提上訴，讓全案確定無罪。

  • 內文指出，王隆昌被認定收受前金、後謝共120萬元，並於2013年9月入監、2017年4月假釋出獄，實際服刑約1320天。

  • 律師團表示，判決確定後會協助他聲請冤獄刑事補償；若以每1天最高5000元計算，1320天大約可申請到660萬元。

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