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喝酒後回過神刀子已刺進去？台女河口湖命案 嫌犯供詞反覆

編譯周辰陽／即時報導
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河口湖井雲蓉命案，兩嫌井女丈夫29歲李碩彬（左）聲押禁見獲准，楊閔涵（27歲，右...
河口湖井雲蓉命案，兩嫌井女丈夫29歲李碩彬（左）聲押禁見獲准，楊閔涵（27歲，右）依被日本收押。（取材自李碩彬臉書、楊閔涵Threads）

AI摘要

文章摘要整理：

台女河口湖命案偵辦出現新進展，嫌犯楊閔涵供詞反覆，死者丈夫李碩彬也遭拘留，台日跨境合作與詐保疑雲成為破案關鍵。

台灣女子井雲蓉19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間旅館，頸部有刀傷，當時在場的27歲同一旅行團的女子楊閔涵遭警方逮捕。案發至2日已滿2周，案情近期出現重大進展，死者丈夫李碩彬遭到拘留，浮現橫跨台日的詐保謀殺疑雲。

YBS山梨放送報導，井女與楊嫌參加同一旅行團，據研判才剛認識不久，抵達日本後曾前往富士山周邊等地觀光。楊嫌在案發前一天中午左右，於旅行途中購買菜刀。她被捕後曾供稱「當時和井女在房間內喝酒」、「回過神來，刀子已經刺進去了」等，但據稱供詞反覆變更。

有日媒報導，楊嫌被捕後向日本警方供稱，當時她很慌亂。山梨電視29日曾報導，楊嫌接受調查時大致上供稱「我是為了自殺才來日本的」、「原本想自殺，卻遭到阻止，結果刀子刺中了對方」。但先前調查發現，楊嫌疑似曾前往死者房間，發現遺體時，房內並無打鬥痕跡。警方認為楊嫌供述與現場狀況有矛盾，正慎重查證其說法是否屬實。

報導指出，台日跨境偵辦將成為後續調查的一大難題。若要釐清全案真相，井女丈夫的供詞等資訊被認為不可或缺，山梨縣警方與台灣當局如何推動調查合作，可能成為破案關鍵。

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精華 FAQ

  • 死者是台灣女子井雲蓉，案發時同團的27歲女子楊閔涵遭日本警方逮捕，近期死者丈夫李碩彬也被拘留，讓案件從單純傷害疑雲轉向更複雜的跨境偵辦。

  • 她先供稱當時和井女在房內喝酒，回過神來刀子已經刺進去，之後又改稱自己是為了自殺才來日本，並指稱原本想自殺卻被阻止，導致刀子刺中對方。

  • 因為嫌犯供述與現場狀況出現矛盾，警方又認為死者丈夫的資訊可能關鍵，加上案件涉及日本與台灣兩地調查，因此浮現跨境詐保謀殺疑雲，後續仍待查證。

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