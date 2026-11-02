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台女房客利用租金補貼申辦漏洞 冒名偽造租約 5年詐領22萬

記者陳宏睿陳恩惠／台北2日電
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租金補貼2022年開辦，統計至今年9月底，函送疑似詐領案251件給警察及司法機關...
租金補貼2022年開辦，統計至今年9月底，函送疑似詐領案251件給警察及司法機關，國土署將強化系統防弊。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台中一名女房客竄改租約連5年詐領租補22萬餘元，案件曝光後遭起訴；同類假租約詐領案件頻傳，國土署已強化審查防弊。

房價高漲，房屋租金補貼政策讓「無殼蝸牛」減輕負擔，但各地詐領租補案件頻傳，一名房客竄改到期租約，連5年申請租補共詐得22萬元（台幣，下同），也有人並未租屋，卻在屋主不知情下假造4份租約，成功申請租補26萬元，均東窗事發被法辦。

起訴指出，台中市42歲侯姓女子向陳姓房東租屋，2019年2月租約到期後未經房東同意，2019至2023年5度變造租約，佯裝持續租屋至2024年申請租補；台中市政府自2019年2月至2022年6月，每月核發租補4000元，合計16萬4000元；國土署自2022年10月至2023年8月，每月核發5600元，共6萬1600元。

2023年8月陳向台中市政府提出「無租賃關係申明書」，指侯女未再租屋，國土署函送偵辦。侯女坦承犯行，台中地檢署從重依行使變造私文書罪嫌起訴，請求沒收未扣案犯罪所得22萬5600元。

詐領租補案層出不窮。台中簡姓男子未租屋及支付每月8000元租金，冒用張姓女屋主名義偽造4份假租約，租期2018至2026年，詐得租補26萬1200元；2023年9月張向市府提出無租賃關係申明書，簡坦承犯罪，繳還10萬元，台中地方法院判處有期徒刑6月、緩刑3年。

林姓女子住台中男友家，她與男友父親製作假租約申請租補，2021至2024年詐得13萬3000元，兩人被法官分別依共同詐欺取財罪判拘役40日、50日，均得易科罰金。桃園市徐姓房東無償讓江姓女子居住，江女偽刻徐的印章、偽造租約，詐領租補2萬5000餘元，桃園地院判刑3月。

依「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，房客可透過國土署線上平台、郵寄或臨櫃申請，只要上傳租賃契約及本人帳戶資料，不必房東同意及填寫房東身分證字號；舊戶無須重新申請，由國土署帶入資料。補貼金額依身分及居住地區而定，每月2000至8000元，符合條件每月最高可領1萬4400元。

該租金補貼2022年開辦，國土署統計至今年9月底，函送疑似詐領案251件給警察及司法機關。國土署表示，強化系統防弊、地方審查及申報宣導，防範假租賃或虛偽申報，減少詐領及溢領。

精華 FAQ

  • 侯姓女子在租約2019年2月到期後，未經房東同意，5度變造租約，假裝仍持續租屋，並以此向政府申請租金補貼，最後被房東提出無租賃關係申明書後查獲。

  • 侯女自2019年2月至2023年8月，合計領取22萬5600元補貼。台中地檢署認定她涉行使變造私文書，已依法起訴，並聲請沒收未扣案的犯罪所得。

  • 因為申請租補只需上傳租約與帳戶資料，通常不必房東同意，也不填房東身分證字號，容易被利用造假。國土署表示將加強系統防弊、地方審查與申報宣導。

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