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下藥性侵外甥的女友 台南狼舅判9年確定 民事再判賠80萬

記者袁志豪／台南2日電
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陳姓男子幫外甥到高鐵站接女友，竟在清粥小菜中摻入FM2，再趁女子意識昏沉時載往汽...
陳姓男子幫外甥到高鐵站接女友，竟在清粥小菜中摻入FM2，再趁女子意識昏沉時載往汽車旅館性侵，台南地院判賠80萬元。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台南陳姓男子下藥性侵外甥女友，刑事判9年確定後，民事再被認定侵害貞操與性自主權，須賠償80萬元。

陳姓男子幫外甥到高鐵站接女友，竟在清粥小菜中摻入FM2，再趁女子意識昏沉時載往汽車旅館性侵，刑事以藥劑犯強制性交罪判刑9年確定；女子另求償100萬元（台幣，下同），陳承認侵權，但認為金額過高，台南地院認定他身為長輩，犯行明確，情節惡劣，判賠80萬元。民事可上訴。

刑事判決指出，陳姓男子為被害女子男友的舅舅，2023年10月5日中午12時許開車，陳幫外甥在台南高鐵站接送女子後，竟將第三級毒品氟硝西泮（FM2）摻入清粥小菜，讓女子吃下；同日下午4時許再開往台南東區一間汽車旅館，趁女子意識昏沉、肢體無力，撫摸胸部並以情趣用品按摩棒等強制性交得逞。

陳在一審否認下藥，辯稱雙方合意、涉及性交易，法院判刑10年；陳上訴後認罪，稱當時父親病危，自己患有躁鬱症，受情緒壓力、生理需求影響才犯錯，他相當懊悔，深刻自省，願在能力範圍內賠償30萬至40萬元，請求從輕量刑。

台南高分院認為，陳先矇騙女子赴約、提供摻毒飲食，再載往旅館，犯罪歷程顯示有事前謀畫與準備，並非一時失去理智，沒有情堪憫恕、酌減其刑的理由；不過，他二審承認犯行，屬一審未及審酌的量刑因素，衡量仍未和解等情，改判9年，最高法院今年9月駁回上訴確定。

女子提起請求侵權行為損害賠償訴訟主張，陳的行為侵害貞操權，造成精神上重大痛苦，要求賠償100萬元；陳在民事庭承認侵權行為，但求償金額過高，請求駁回。

法院調閱刑事卷宗，確認陳一審遭判刑10年，二審改判9年，最高法院今年9月17日駁回上訴確定，指出陳身為長輩，為逞性慾，假藉帶女子找友人，卻在她不知情下餵食毒品，再趁無力反抗時強制性交，侵害身體權、貞操權及性自主權，情節惡劣且重大，女子精神上自受相當痛苦，應負賠償責任。

法院審酌，衡量雙方身分、經濟狀況及女子所受痛苦，陳高職肄業，離婚，家中有兩個小孩及高齡母親，收入中等，並調閱所得、財產資料，認精神慰撫金以80萬元適當。

精華 FAQ

  • 法院認定他先以接送名義讓女子赴約，將FM2摻入清粥小菜，待女子意識昏沉、肢體無力後，再載往汽車旅館並性侵得逞，整體犯行有事前規畫。

  • 本案刑事一審判10年，二審因陳男認罪及部分量刑因素改判9年，最高法院於今年9月駁回上訴，因此9年徒刑確定。

  • 女子原請求100萬元，法院審酌陳男身分、經濟狀況、犯行手段與造成的精神痛苦後，認為80萬元較為適當，並指出他已侵害身體權、貞操權與性自主權。

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