台北市長夫人石舫亘掃街遇民眾持槍 警盤查確認「非違禁品」是這1物

台北市長夫人石舫亘今早11時許在士林區社子市場掃街拜票，簡姓男子持手槍型MP3經過，引人關注。（警方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長夫人石舫亘在社子市場掃街時，遇到簡姓男子持手槍型MP3，警方盤查後確認並非違禁品，隨即勸其收起並放行。

台北市長夫人石舫亘今（1日）早11時許在士林區社子市場掃街拜票，簡姓男子持手槍型MP3經過，引人關注，現場維安警力發現後上前盤查，確認該槍非違禁品並勸簡男將槍收起後，讓簡離開。

▲ 影片來源：聯合新聞網

據悉，46歲簡男長期情緒不穩，今早11時許持手槍型音樂播放器逛社子市場，引人關注。

恰逢市長夫人掃街拜票，現場維安警力發現騷動後上前盤查，經確認簡男所持的音樂播放器並非違禁品，員警勸說簡男將音樂播放器收起、避免引發騷動，簡男配合後，員警讓他離開。

警方呼籲，民眾在公共場所應注意勿攜帶或公開類似危險物品外觀的各項工具，以免造成社會恐慌，或涉及法律責任。

台北市長夫人石舫亘今早11時許在士林區社子市場掃街拜票，簡姓男子持手槍型MP3經過，引人關注。（警方提供）

台北市長夫人石舫亘今早11時許在士林區社子市場掃街拜票，簡姓男子持手槍型MP3經過，引人關注。（警方提供）