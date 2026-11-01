台北市長夫人石舫亘掃街遇民眾持槍 警盤查確認「非違禁品」是這1物
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台北市長夫人石舫亘在社子市場掃街時，遇到簡姓男子持手槍型MP3，警方盤查後確認並非違禁品，隨即勸其收起並放行。
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台北市長夫人石舫亘在社子市場掃街時，遇到簡姓男子持手槍型MP3，警方盤查後確認並非違禁品，隨即勸其收起並放行。
台北市長夫人石舫亘今（1日）早11時許在士林區社子市場掃街拜票，簡姓男子持手槍型MP3經過，引人關注，現場維安警力發現後上前盤查，確認該槍非違禁品並勸簡男將槍收起後，讓簡離開。
▲ 影片來源：聯合新聞網
據悉，46歲簡男長期情緒不穩，今早11時許持手槍型音樂播放器逛社子市場，引人關注。
恰逢市長夫人掃街拜票，現場維安警力發現騷動後上前盤查，經確認簡男所持的音樂播放器並非違禁品，員警勸說簡男將音樂播放器收起、避免引發騷動，簡男配合後，員警讓他離開。
警方呼籲，民眾在公共場所應注意勿攜帶或公開類似危險物品外觀的各項工具，以免造成社會恐慌，或涉及法律責任。
因為社子市場出現一名男子持有外觀像手槍的物品，引發現場騷動。維安警力為避免誤會與風險，立即上前查看，確認情況後再進行勸導處置。 警方確認，簡男手上拿的並不是槍枝，而是外型像手槍的音樂播放器，也就是手槍型MP3。由於外觀逼真，才會在公共場合造成注意與緊張。 員警確認物品非違禁品後，勸簡男將音樂播放器收起，避免持續引發騷動與社會恐慌。簡男配合後，警方隨即讓他離開現場。
精華 FAQ
因為社子市場出現一名男子持有外觀像手槍的物品，引發現場騷動。維安警力為避免誤會與風險，立即上前查看，確認情況後再進行勸導處置。
警方確認，簡男手上拿的並不是槍枝，而是外型像手槍的音樂播放器，也就是手槍型MP3。由於外觀逼真，才會在公共場合造成注意與緊張。
員警確認物品非違禁品後，勸簡男將音樂播放器收起，避免持續引發騷動與社會恐慌。簡男配合後，警方隨即讓他離開現場。
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