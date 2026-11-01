桃園女警疑投資失利侵吞百萬贓款 遭羈押免職

AI摘要 文章摘要整理： 桃園一名派駐八德分局的女巡官疑挪用扣案贓款近百萬，檢方認定涉貪汙重罪且有串證逃亡之虞，法院裁准羈押，警局也火速將其免職。

桃園市警局刑事鑑識中心派駐八德分局偵查隊的余姓女巡官，涉嫌自今年5月起，侵占經手扣案贓款近百萬，桃園地檢署複訊後，認為余女涉犯貪汙重罪，犯罪嫌疑重大，且贓款流向、共犯及涉案件數尚待釐清，上月30日向法院聲請羈押獲准。

余女遭警局記兩大過免職。

本案源於桃園地檢署檢察官偵辦詐騙、毒品等刑事案件時，陸續發現部分依法扣押的贓證物及現金，遲遲未依規定送入地檢署贓物庫保管，檢察官要求轄區分局提出相關扣押物，檢警雙方收執條與登記清冊不同，進一步追查才發現警方「集中式管理」出現異常。

八德分局內部清查，發現派駐偵查隊鑑識小隊的余姓女巡官涉嫌挪用、侵占經手的扣案贓款，隨即向桃園地檢署陳報。檢警初步清查，八德分局遭侵占扣案贓款約百萬元，龍潭分局則有一筆入庫時間延宕，余女在警詢時自承有「母親生病、家族借款」等壓力；外界傳聞她玩期貨大賠，實情待調閱金融帳戶釐清。

桃院裁定理由書指出，余女坦承涉案犯行，考量她涉嫌觸犯貪汙治罪條例公務員侵占職務上持有財物罪，為法定刑度5年以上有期徒刑重罪，加上相關款項流向、是否有其他共犯、犯案原因有待調查，認為有逃亡及勾串共犯之虞，有羈押必要，裁定羈押2月並禁止接見通信。

據了解，余女（36歲）2012年畢業於中央警察大學鑑識學系，當年以高分考取警大，並以優異成績通過警察人員3等特考，隨即分發至新北市警察局汐止分局服務8年，近年調往桃園市警察局刑事鑑識中心，今年5月派駐八德分局。

同事形容，余女裝扮偏中性，性格冷淡、較少與人互動，身為鑑識專業人員，領有高額加給，月薪優渥，堪比分局長層級，侵占公款令人訝異。