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台婦拾獲羽絨外套據己有 警通知到案才返還並賠償 獲免刑

記者王聖藜／台北1日電
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台北捷運拾獲旅客遺失物一年超過20萬件，多數遺失物找不到失主，只能堆在捷運公司倉...
台北捷運拾獲旅客遺失物一年超過20萬件，多數遺失物找不到失主，只能堆在捷運公司倉庫。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台北一名花姓婦人在捷運拾得外套後未即時招領，經查獲並賠償返還，北院認定其犯侵占離本人持有物罪，但因情節輕微而免刑。

法務部統計，1至9月全國地方檢察署偵辦63萬529名被告，檢察官依微罪不舉原則，職權不起訴7785人，僅相當於偵辦被告人數1.23%。花姓婦人在捷運拾得女失主的羽絨外套，遭檢方聲請簡易判決處刑，台北地院認為她已賠償、外套也已返還，若再科刑恐耗費司法資源，判侵占離本人持有物罪免刑。

刑法第337條規定，侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物，處1萬5000元（台幣，下同）以下罰金，依刑法第33條規定，罰金最低額為1000元，也就是說，若法院科處罰金，最低須判1000元。北院法官審酌案情，認為即使依刑法第59條減刑，科處最低度刑仍嫌過重，最後依刑法第61條規定免除其刑。

檢方指控，60多歲的花婦今年4月21日上午7時許，在捷運松山站搭乘松山新店線時，發現江姓女子遺留在車廂座位上、價值3000元的香檳色羽絨外套，竟將外套收入包包內據為己有。江女發現外套不見後，向捷運服務台詢問並報警，警方調閱車廂監視器循線查獲花婦，檢方依侵占遺失物罪聲請簡易判決處刑。

北院審理認為，羽絨外套是江女不小心遺留在座位上，暫時脫離持有的物品，江女發現後立即向捷運服務台詢問下落，因此並非法律上的遺失物，而是「離本人所持有之遺忘物」，花婦所犯的是侵占離本人持有物罪。

法官指出，花婦拿走外套後，未即時返還、送至捷運站服務中心招領或報警，反而擅自留存，直到員警九天後循線查獲並通知到案說明，才將外套帶到警局，經警方扣押後發還。

判決指出，花婦以工作忙碌為由，辯稱忘記送請招領，顯然欠缺尊重他人財產權益的觀念。不過，她已與江女以3600元達成調解並履行完畢，外套也已發還，法院另考量花婦年逾60、過去沒有前科，認為犯罪情節輕微，即使依法減刑，科處最低度刑仍嫌過重。

北院認為花婦積極彌補錯誤，經過偵審程序應知所警惕，且江女也表示願意原諒、不再追究，沒有科予刑事處罰的必要，為避免無意義的刑罰執行耗費國家資源，免除其刑。

精華 FAQ

  • 她在4月21日上午搭乘捷運松山新店線時，發現江姓女子遺留在車廂座位上的香檳色羽絨外套，便直接放入包包帶走，沒有立刻交給站務人員或報警處理。

  • 北院認為外套是江女不小心忘在座位上，屬於暫時脫離持有的遺忘物，而非法律上的遺失物，因此適用的是侵占離本人持有物罪，而不是檢方原先認定的侵占遺失物罪。

  • 法官考量她已與被害人以3600元調解並履行完畢，外套也已返還，且年逾60、沒有前科，被害人又表示原諒，認為再科刑不具必要，故依規定免除其刑。

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