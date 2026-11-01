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台男告警不起訴…設粉專、拉布條辱警糾纏判6月

記者翁至成／台北1日電
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張警遭魏姓民眾質疑私查個資提告，檢方雖不起訴，仍被警分局記過。魏以記過為由嗆張「...
張警遭魏姓民眾質疑私查個資提告，檢方雖不起訴，仍被警分局記過。魏以記過為由嗆張「知法犯法」，去年2月起拉布條等方式公審至今。(記者翁至成／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

魏男因停車糾紛不滿警員查個資，提告未果後又掛布條、設立牌並開粉專辱罵公審，台北地院認定其濫用個資且貶損名譽，依個資法判6月。

魏姓男子不滿張姓員警介入他與鄰居的停車糾紛，指控張私查個資，在住處與網上發動「公審」，不僅高掛布條、擺放張穿著制服的人形立牌，還成立臉書粉專辱罵「廢物刑警」、「癟三」，揚言告到對方賠錢。台北地方法院認定魏明知張未涉刑事犯罪，卻利用張的個資散布誹謗及侮辱言論，依個人資料保護法判6月得易科罰金之刑。

判決指出，魏與陳姓鄰居夫婦有鄰里糾紛，2024年4月，陳姓婦人因魏張貼傳單騷擾，向里長反映未果，轉向曾任台北市警萬華分局的張（現任職中山分局）求助。張研判魏的行為涉及社會秩序維護法的藉端滋擾，透過警政系統查詢相關個資，並致電魏到分局製作筆錄。

魏質疑鄰里糾紛應由轄區派出所處理，指控張跨區介入、私查個資，向檢方提告公務員登載不實準文書、恐嚇、加重誹謗及違反個資法等罪。檢方2025年1月偵結，認定張查詢個資是為調查社維法案件，難認定違法，處分不起訴。

魏不甘心，去年2月起在萬華住處及倉庫外懸掛「知法犯法，萬華分局偵查隊，公審我最會」布條，並擺放張著制服的半身人形立牌及大頭貼，至今仍供路人觀看。他還成立臉書粉專「知法犯法張00」，密集發文辱罵對方，帶風向公審。

檢方認為憲法雖保障言論自由，但魏無視檢方不起訴處分，濫用張的容貌等個資，鋪天蓋地侮辱與誹謗，已不具任何評論價值，且嚴重貶損張的名譽和人格，使大家誤以為張有嚴重違法的刑事責任，依非公務機關非法利用個人資料、加重誹謗、恐嚇危害安全、公然侮辱等罪起訴。

台北地院審理，魏坦承張貼布條及成立粉專，但否認犯罪，辯稱張姓警員遭萬華分局記過，檢方卻不起訴，他只是陳述現狀，並認為司法沒有正義。

北院認為，魏若不服檢方不起訴處分，應聲請再議，不能僅擷取張遭行政懲處的紀錄，就指控對方違法私查個資，警方行政懲處與刑事責任的認定不同，魏將懲處紀錄去脈絡化，與客觀事實不符。

合議庭認為若容許民眾以掛布條、設立牌方式公審他人，等同鼓勵民眾以私力救濟解決紛爭，法治社會不允許，依較重的個資法罪名處刑。

精華 FAQ

  • 魏男主張，張姓警員跨區介入他與鄰居的停車糾紛，還私查他的個資，因而向檢方提告公務員登載不實、恐嚇、加重誹謗及違反個資法等罪。

  • 檢方認為，張姓警員查詢魏男個資，是為調查疑似社會秩序維護法案件，具有執法目的，難認有違法情形，因此在2025年1月偵結時處分不起訴。

  • 北院認為魏男明知張未涉刑事犯罪，仍以布條、立牌與臉書粉專散布誹謗侮辱言論，去脈絡化張的行政懲處紀錄，屬濫用個資公審，判6月得易科罰金。

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