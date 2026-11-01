我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

藏身大樓...中市議員江和樹兒涉開賭場 現場扣189萬現金

記者曾健祐／台中1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市議員江和樹的次子江慶偉涉嫌經營賭場，檢警29日搜索，複訊後命江慶偉50萬元...
台中市議員江和樹的次子江慶偉涉嫌經營賭場，檢警29日搜索，複訊後命江慶偉50萬元交保，江和樹也開直播向大眾致歉。（圖／取自江和樹臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

台中地檢署搜索江和樹次子疑似經營的賭場，查扣189萬多元與賭具，並以賭博及供給賭博場所罪嫌將江慶偉等人移送，檢方強調此案非選舉查賄案件。

距離地方公職人員大選剩不到1個月，台中市議員江和樹的次子江慶偉涉嫌經營賭場，檢警29日持搜索票上門逮人，查扣189萬元現金(台幣，下同)等，複訊後依賭博罪嫌命江慶偉50萬元交保，因選前時機敏感，但據了解中檢是以「偵」字案執行，非「選偵」字案。

台中地檢署29日持搜索票，指揮第二分局、刑警大隊等單位，赴北區錦新街1棟大樓搜索，包括江慶偉、多名共犯及賭客遭逮，現場查扣189萬多元、撲克牌，及籌碼等證物。

檢方複訊後，認定江等人涉犯刑法第268條之意圖營利供給賭博場所罪嫌，命江慶偉50萬元交保，其餘人保釋金介於5至50萬元不等。

因大選在即，檢警加強力道查察賄選，近日搜索現任市議員江和樹的兒子，時機相對敏感。

但據了解，中檢偵辦此件賭博案，立案是分「偵」字案，而非查察賄選的「選偵」字案，初步可排除和選舉之關聯。

江和樹31日傍晚開直播表示，今天才得知兒子江慶偉因涉嫌開賭場被抓，他表示目前打兒子手機都沒接，透過直播向兒子喊話表示「遇到事要面對司法」、「做錯事勇敢面對」、「不用擔心影響到他選舉」，同時也向大眾表示，因兒子的事情，他要向大家說聲抱歉。

精華 FAQ

  • 主要涉案人是台中市議員江和樹的次子江慶偉。檢警搜索台中北區一處大樓後，查扣189萬多元現金、撲克牌與籌碼等物證，並帶回多名共犯及賭客偵訊。

  • 檢方認定江等人涉嫌刑法第268條意圖營利供給賭博場所罪，並涉賭博相關犯行。複訊後，江慶偉被命以50萬元交保，其餘涉案人則分別以5萬至50萬元交保。

  • 因為地方公職人員大選接近，且江和樹是現任市議員，案件時機相當敏感。不過中檢表示此案是以「偵」字案偵辦，不是查賄選的「選偵」字案，初步可排除選舉關聯。

上一則

台婦拾獲羽絨外套據己有 警通知到案才返還並賠償 獲免刑

下一則

台北同志遊行17萬人上街 滿滿政治味

延伸閱讀

新竹縣長選戰╱吳子嘉猛攻綠參選人鄭朝方遭檢搜索 約談後請回

新竹縣長選戰╱吳子嘉猛攻綠參選人鄭朝方遭檢搜索 約談後請回

雙北多名議員涉賄遭搜索 民進黨4連霸的林世宗也捲入

雙北多名議員涉賄遭搜索 民進黨4連霸的林世宗也捲入
台女河口湖命案新進展 疑丈夫為詐保共同殺人 檢方聲押禁見獲准

台女河口湖命案新進展 疑丈夫為詐保共同殺人 檢方聲押禁見獲准
颱風夜趕走產婦…月子中心涉詐 曾挨罰9次財務困難仍收住

颱風夜趕走產婦…月子中心涉詐 曾挨罰9次財務困難仍收住

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的