藏身大樓...中市議員江和樹兒涉開賭場 現場扣189萬現金

台中市議員江和樹的次子江慶偉涉嫌經營賭場，檢警29日搜索，複訊後命江慶偉50萬元交保，江和樹也開直播向大眾致歉。（圖／取自江和樹臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 台中地檢署搜索江和樹次子疑似經營的賭場，查扣189萬多元與賭具，並以賭博及供給賭博場所罪嫌將江慶偉等人移送，檢方強調此案非選舉查賄案件。

距離地方公職人員大選剩不到1個月，台中市議員江和樹的次子江慶偉涉嫌經營賭場，檢警29日持搜索票上門逮人，查扣189萬元現金(台幣，下同)等，複訊後依賭博罪嫌命江慶偉50萬元交保，因選前時機敏感，但據了解中檢是以「偵」字案執行，非「選偵」字案。

台中地檢署29日持搜索票，指揮第二分局、刑警大隊等單位，赴北區錦新街1棟大樓搜索，包括江慶偉、多名共犯及賭客遭逮，現場查扣189萬多元、撲克牌，及籌碼等證物。

檢方複訊後，認定江等人涉犯刑法第268條之意圖營利供給賭博場所罪嫌，命江慶偉50萬元交保，其餘人保釋金介於5至50萬元不等。

因大選在即，檢警加強力道查察賄選，近日搜索現任市議員江和樹的兒子，時機相對敏感。

但據了解，中檢偵辦此件賭博案，立案是分「偵」字案，而非查察賄選的「選偵」字案，初步可排除和選舉之關聯。

江和樹31日傍晚開直播表示，今天才得知兒子江慶偉因涉嫌開賭場被抓，他表示目前打兒子手機都沒接，透過直播向兒子喊話表示「遇到事要面對司法」、「做錯事勇敢面對」、「不用擔心影響到他選舉」，同時也向大眾表示，因兒子的事情，他要向大家說聲抱歉。