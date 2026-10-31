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毒駕撞死老翁未判死 女兒痛哭：一條命只值7年8個月？

記者游明煌／基隆31日電
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被毒駕撞死的陳姓老翁女兒不滿判決，泣訴「一條命就只值7年8月，無法接受，上訴到底...
被毒駕撞死的陳姓老翁女兒不滿判決，泣訴「一條命就只值7年8月，無法接受，上訴到底」。(記者游明煌／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳崇宇去年毒駕撞死倒垃圾老翁並造成3人受傷，法院判處7年8月徒刑，引發死者家屬強烈不滿，認為刑度過輕且難以接受。

男子陳崇宇去年毒駕撞死倒垃圾的陳姓老翁並造成三男受傷，基隆地院國民法庭昨判處陳男7年8月徒刑，死者女兒痛哭說「一條命就只值7年8月？無法接受，一定上訴到底」。針對毒駕修法累犯者最重可判死，陳女質疑說，難道第一次毒駕撞死人就不用判死？

合議庭認為，陳崇宇雖坦承犯罪，但未達「情堪憫恕」，不同意辯護人請求「酌減其刑」，陳男聽判面無表情，死者家屬氣憤難以接受，直呼「對台灣司法很失望」。

死者女兒說，「我爸爸一條命都沒了，只判7年8個月，他也許關一半就出來了」，對他來說懲罰一點都不夠，陳女泣不成聲，甚至掩面蹲地痛哭，差點癱在地上，被家人扶起。

陳女哭著說，陳崇宇吸毒吸了10年，有14次通緝紀錄，有可能因為這幾年關出來就戒毒嗎？陳男竟還在法庭上說「施用安非他命可以提神」，先前連一句道歉也沒有，下個受害者家屬一定還會再有。

「他都能說吸毒被心魔控制，出來就沒有心魔了嗎？7年8個月而已耶。」陳女表示，「我們絕對無法接受這樣的刑度」，如不重判，毒駕致死案會不斷發生，有更多人枉死。

遭羈押的33歲陳崇宇去年12月9日施用安非他命及依托咪酯後，無照駕駛賓士車上路，行經基隆市南榮路時不慎暴衝，先追撞陳姓男子騎乘機車，再撞擊正在倒垃圾的陳翁、林姓民眾與馬姓清潔隊員，陳翁有嚴重胸腹部挫裂傷、骨折及出血性休克，送醫急救不治。

國民法庭審理陳男毒駕撞死倒垃圾陳姓老翁案，陳男在庭上說「施用安非他命可以提神」，開庭時他起身向家屬鞠躬致歉，但家屬痛斥他事後態度冷漠、不願賠償，竟然說吸毒可提神，無法接受，太離譜，也毫無悔意；對於他的道歉，陳姓老翁的女兒當庭怒嗆：「我們不接受」。

精華 FAQ

  • 基隆地院國民法庭認定陳崇宇毒駕肇事，造成1死3傷，最終判處7年8月徒刑。判決出爐後，死者家屬對刑度極度不滿，認為無法反映生命損失。

  • 她認為父親一條命換來7年8月太過輕微，甚至可能服刑一半就出獄，對家屬而言完全無法接受，因此當庭痛哭並表示一定會上訴到底。

  • 家屬指出陳崇宇吸毒多年、曾有14次通緝紀錄，卻在庭上稱安非他命可提神，事後態度冷漠又不願賠償，讓他們懷疑其毫無悔意，恐再造成悲劇。

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