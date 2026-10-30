王令麟行賄案逆轉無罪 高檢上訴

東森集團總裁王令麟涉行賄獄官，二審逆轉判無罪，高檢署不服，就7人全部提起上訴。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 王令麟涉獄政貪瀆案二審改判無罪後，高檢署認為判決違背法令並已上訴最高法院，爭點集中在蘇清俊是否仍具職務影響力及行收賄關係是否成立。

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大貪瀆弊案，二審認定蘇與涉案獄官間無法證明具職務上對價，逆轉改判王等7人無罪。台灣高等檢察署認為，蘇是矯正署高官，對原服務單位具實質影響力，涉案7人存在行收賄關係，昨已向最高法院提起上訴。

高檢署指出，檢察官就王令麟等7人改判無罪部分，認為原判決有對於證據取捨與事實認定、判決理由不備等違背法令之處，對7人的7個犯罪事實全部上訴三審。至於宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇及其妻吳佩瑜3人，因一、二審均無罪，檢方依速審法規定未上訴，3人無罪定讞。

這起「獄政史上最大貪瀆弊案」，一審認定王令麟入監後，透過特助胡曉菁以干貝醬等高級禮盒打點蘇清俊，安排蘇與妻子免費入住東森海洋溫泉酒店總統套房。

蘇清俊收賄後讓王令麟在圖書管理室辦公，還協助辦理特別接見，容許王在監批公文、看合約。後來蘇調任綠島監獄典獄長，仍拿茶葉、酒、海鮮給舊部屬祖興華，請祖繼續關照王獄中生活。

檢方查出，蘇清俊與台中監獄前副典獄長趙崇智收受黑幫分子池燿廷、羅為德好處，協助友人在獄中獲得照顧，一審依貪汙罪判處蘇清俊、趙崇智、祖興華、王令麟、胡曉菁等7人1年2月至16年不等徒刑。

高院認為，不能僅因公務員與受刑人或親友往來密切、接受禮品、宴飲，或違反公務倫理規範，就推論成立刑事犯罪。蘇清俊調職後對北監事務不一定具法定職權，若僅為私人交情請託，不能因蘇具矯正首長身分而認定屬職務影響力，也不能僅依饋贈和請託成立收賄，改判7人無罪。