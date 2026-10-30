河口湖命案 女嫌稱當下慌亂 「回神時刀已刺入脖子」

AI摘要 文章摘要整理： 河口湖旅館命案持續延燒，楊閔涵稱案發時一度慌亂；同案並扯出李碩彬疑以保險金詐財、誘導女助理結婚詐保的離譜計畫。

日本 山梨縣河口湖旅館命案再爆新內幕；涉案女嫌楊閔涵向日本警方供稱，當時十分慌亂，「回過神時，刀子已經插在她身上了」。另一方面，涉嫌買凶殺妻詐保的李碩彬，被爆曾以「25歲前財富自由」為誘因，遊說新聘女助理透過結婚、投保及製造意外死亡等方式，詐領3000萬元（台幣，下同，約92.5萬美元）保險 金，嚇得女助理上班一天就辭職。

本報系聯合報引用日本NHK報導，楊閔涵因涉嫌違反日本「銃刀法」遭山梨縣警方逮捕。調查人員透露，楊女接受訊問時表示，案發當下十分慌亂，「等我回過神的時候，刀子已經插在她身上了」。不過，對於當時究竟發生什麼事、為何持刀攻擊死者井雲蓉，以及兩人是否存在其他糾葛，楊女尚未進一步交代。日本警方正持續調查，釐清命案經過。

台灣警方24日拘提李碩彬，依殺人等罪嫌送辦，台南地檢署26日聲押禁見獲准。檢警調查發現，李碩彬先前分別向三商美邦人壽及台灣人壽，替妻子投保1000萬元意外險、2000萬元旅平險，涉嫌安排妻子赴日旅遊後，教唆殺人詐領保險金。

據台北中時報導，一名A小姐今年5月初透過社群平台應徵李碩彬的助理，職缺開出最高月薪5萬元。李聲稱因健康問題，需要有人協助整理家務及照顧日常生活，並提出首月試用期月薪4萬元、正式錄用後5萬元的條件。

沒想到，上班第一天，李碩彬就突然詢問A小姐，是否想在25歲前達成「財富自由」，還聲稱已有兩名助理成功賺到大筆財富，接著要求她下載交友軟體，尋找男性交往。

即使A小姐表明已有男友，李碩彬仍持續遊說，要求她與其他男性戀愛、結婚，婚後替丈夫投保壽險及意外險，並將自己列為受益人。

A小姐轉述，李碩彬甚至聲稱，結婚一年後，丈夫就會因「意外」死亡，屆時便能領取高額保險金。至於如何製造意外、應對保險公司調查，他都會事先教導，還強調不會讓她親自從事違法行為。

A小姐越聽越害怕，當天直到深夜11時多才離開。期間李碩彬還拿出裝滿現金的小皮箱，抽出約1萬多元交給她當零用錢，並以員工福利為由，邀請她免費赴日本旅遊。A小姐離開後，當晚便傳訊辭職，事後回想這段經歷，她才驚覺自己可能差點陷入危險處境。