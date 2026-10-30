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吳釗燮秘書共諜案 二審無罪判決遭最高院撤銷

記者林孟潔／台北30日電
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曾任國安會秘書長吳釗燮機要何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院...
曾任國安會秘書長吳釗燮機要何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜案。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

吳釗燮秘書共諜案二審結果遭最高院撤銷，黃取榮、邱世元、吳尚雨與何仁傑的有罪或無罪判決全數發回更審。

民進黨前黨工黃取榮、民主學院前副主任邱世元被中國大陸情工人員收買，向總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮秘書何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，最高法院昨撤銷黃、邱、吳有罪部分及何無罪部分判決，發回台灣高等法院更審，4人有罪與否尚未確定。

黃取榮一審依據違反國家機密保護法等罪判處10年，二審改判6年；邱世元一審6年2月，二審改判5年；吳尚雨一審4年，二審改判3年；何仁傑一審重判8年2月，二審獲判無罪。

二審原認定黃取榮傳送給中共情工人員的部分外交文件並非秘密，但最高法院認為仍有疑義，且就黃、邱世元成立洗錢罪的範圍，二審調查也不夠詳盡。

最高法院指出，二審沒有詳查何仁傑負責業務與外交機敏資料之間的關係，也沒有說明何是否為提供機敏資料給黃的人，案件有諸多疑點仍待調查釐清，另有適用法則不當之處，二審逕自判決過於速斷。法界人士認為，此為對黃取榮等人不利的撤銷發回理由。

檢方起訴，黃取榮找邱世元當下線，開發可刺探消息的間諜路線，在台物色、接觸並吸收國人，刺探、蒐集政府機關機敏資料。兩人找吳尚雨打探總統府消息，吳提供賴清德出訪巴拉圭、競選總統期間的行程。

何仁傑三年前利用確認外交部長行程、業務人員向部長報告或私下查看資料的機會，蒐集台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等機密，再交付黃傳送給中共情工人員。

精華 FAQ

  • 最高法院撤銷黃取榮、邱世元、吳尚雨的有罪部分，以及何仁傑的無罪判決，全部發回台灣高等法院更審，因此4人最終是否有罪目前仍未定。

  • 檢方認為兩人被中國大陸情工人員收買，並在台灣發展可刺探消息的線路，接觸國人蒐集政府機敏資料，還找吳尚雨打探總統府與賴清德行程。

  • 最高法院指出，二審對部分外交文件是否屬秘密、黃邱涉洗錢範圍，以及何仁傑與機敏資料的關聯都查得不夠詳盡，判決因此被認定有適用法則不當與過於速斷的問題。

民進黨 間諜

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