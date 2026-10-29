日本河口湖町台女命案 女嫌最新說法「回神時脖子已插刀」
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日本山梨縣富士河口湖町旅館命案持續發展，女嫌楊閔涵被捕後向警方供稱，自己回過神時才發現死者井雲蓉的脖子已插著1把刀。
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日本山梨縣富士河口湖町旅館命案持續發展，女嫌楊閔涵被捕後向警方供稱，自己回過神時才發現死者井雲蓉的脖子已插著1把刀。
日媒29日報導，山梨縣南部「富士河口湖町」旅館命案的女嫌楊閔涵被捕後向日本警方供稱，自己回過神時，就發現刀插在死者井雲蓉的頸部。
楊閔涵向日警供稱，她當時很慌亂，「回過神時，發現那名女性（死者）的脖子已經插著1把刀」。
案件發生在日本山梨縣南部的富士河口湖町，一間旅館內傳出命案。相關內容指出，這起事件目前已引發日媒持續追蹤報導。 女嫌楊閔涵向日警供稱，當時自己非常慌亂，回過神來時，發現死者井雲蓉的脖子上已經插著1把刀。這是她最新的說法。 最新進展是，女嫌在被捕後對警方提出新的說法，將關鍵情節描述為自己回神時才看到刀已插在死者頸部，成為案件調查重點。
精華 FAQ
案件發生在日本山梨縣南部的富士河口湖町，一間旅館內傳出命案。相關內容指出，這起事件目前已引發日媒持續追蹤報導。
女嫌楊閔涵向日警供稱，當時自己非常慌亂，回過神來時，發現死者井雲蓉的脖子上已經插著1把刀。這是她最新的說法。
最新進展是，女嫌在被捕後對警方提出新的說法，將關鍵情節描述為自己回神時才看到刀已插在死者頸部，成為案件調查重點。
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