小六生叫老師「抖奶姐」 認定性騷判賠 家長連坐

小學6年級學生不滿1名女老師，傳紙條時私下幫她取綽號稱「抖奶姐」、「小奶貓」，被認定性騷；圖為台中地方法院。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台中一名國小6年級男童以「抖奶姐」等字眼羞辱女老師，經校方性平會認定性騷，法院並判學生與家長連帶賠償5萬4970元。

台中某國小6年級學生因不滿1名女老師，傳紙條時私下幫她取綽號稱「抖奶姐」、「小奶貓」，老師以人格權、教師尊嚴受損提告求償10萬4970元（台幣，下同，約3239美元）；台中地院查，學校性平會認定男童性騷 ，且其用語對老師身體戲謔、貶抑，判學生及家長應連帶給付老師5萬4970元，可上訴。

老師控訴，學生今年4月7日上課時和同學傳紙條，內容卻幫她取綽號稱「抖奶姐」、「小奶貓」，言詞是對她身體特徵有羞辱性文字的騷擾行為，經學校性別平等教育委員會調查後，認定學生構成性騷。

老師主張，學生侵害她人格權、踐踏教師尊嚴，依醫療、代課費等，對男童及其父母一共求償10萬4970元。

男童及其父母抗辯稱，男童書寫文義並未直接指涉人體特定部位，沒有對老師身體特徵為羞辱的主觀意思，且他當時為國小學生，其語言、理解能力，智識程度及社會經驗，都和成年人有別，不得以成年人認知標準判斷，也認為老師求償金額過高，主張駁回。

台中地院查，依校方性平會報告中，有同學自稱基於為老師取難聽綽號的意圖，在紙條上寫「抖奶姐」此一具有對女性身體特徵的性化描述詞彙，男童接續書寫，可見他行為未脫離貶抑老師等脈絡。

中院也認為，男童當時已是高年級學生，曾接受性別平等課程，難謂對該言詞有性暗示、貶抑女性的意義渾然不知，堪認他承接同學稱「抖奶姐」一詞，本於對老師女性身體加以戲謔、貶抑，確屬性騷。

中院並根據老師事後就醫、需由代課老師授課支出代課費，及精神撫慰金等，一共判學生及其家長應連帶給付老師共5萬4970元。