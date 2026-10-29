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葉黃素變傷科藥費…1家6口勾結3中醫診所 詐保1800萬

記者廖炳棋／台北29日電
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台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、...
台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、中醫診所，帶回嫌犯與證物。

AI摘要

文章摘要整理：

台北葉姓前保險業務員利用實支實付理賠漏洞，聯同家人與親友及3家中醫診所，假看診真購物、偽造單據詐領保險金，警方已查扣證物並移送33人偵辦。

買葉黃素、益生菌竟能申請醫療保險理賠！台北市38歲葉姓前保險業務員，涉嫌利用實支實付保險可持副本向不同保險公司請領理賠的特性，夥同家人及親友假裝跌倒、挫傷，與3間中醫診所合作開立不實醫療單據，甚至把購買保健食品的費用列為傷科藥費，長期詐領保險金約1800萬元（台幣，下同，約55.5萬美元）。北市刑大追查，查獲葉男及中醫師等33人，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，葉男曾任保險業務員，熟悉醫療保險理賠流程，自2019年起，陸續安排妻子、父母及子女投保多家保險公司的實支實付型醫療保險，再以跌倒、滑倒或絆倒等理由，佯稱身體挫傷，前往配合的中醫診所看診，取得診斷證明及自費醫療單據，向不同保險公司申請理賠。

葉男等人起初還會到診所假裝看診，後來甚至連人都不必到場，直接將健保卡寄放在診所，由診所人員代刷健保卡，製作不實就醫紀錄，再把購買益生菌、葉黃素及膠原蛋白等保健食品的費用，列為傷科藥費，開立醫療單據供葉男等人申請保險理賠。診所則利用這些虛構的就診紀錄，向健保署申報健保點數，形成商業保險與健保雙重詐領手法。

北市刑大偵五隊日前接獲保險公司檢舉，發現葉男及親友長期以類似的輕微傷勢向多家保險公司請領理賠，次數及金額異常，進一步清查投保、就醫及理賠資料，發現相關人員疑與中醫診所合作，以假看診、真購物的方式取得不實醫療單據，長期詐領保險金。

警方擴大追查，發現除葉姓一家六口外，還有其他親友及病患涉及相同手法，其中葉男家族部分成員自2019年起，涉嫌詐領保險金約1000萬元，連同其他涉案人員，初步清查不法所得累計約1800萬元。

專案小組多次執行搜索，查獲葉姓家族、相關親友、5名中醫師及診所護理、行政人員等共33人到案，並查扣手機、帳冊、現金、金飾等證物，以及2處不動產。全案詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦，後續將持續釐清相關人員犯案情節及不法所得。

台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、...
台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、中醫診所，帶回嫌犯與證物。（記者廖炳棋／攝影）

把健保卡當提款卡？北市刑警破獲中醫詐保案
把健保卡當提款卡？北市刑警破獲中醫詐保案

台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、...
台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、中醫診所，帶回嫌犯與證物。（記者廖炳棋／攝影）

精華 FAQ

  • 他先替家人投保多家實支實付醫療險，再以跌倒、滑倒等理由就診，取得診斷證明與單據向不同保險公司請款，藉由副本理賠重複詐領。

  • 診所協助開立不實醫療單據，甚至代刷健保卡製造虛假就醫紀錄，還把益生菌、葉黃素等保健食品費用列成傷科藥費，形成保險與健保雙重詐領。

  • 北市刑大已查獲葉姓家族、親友及5名中醫師等共33人，並查扣手機、帳冊、現金與不動產，初步清查整體不法所得約1800萬元。

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