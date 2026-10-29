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颱風夜趕走產婦…月子中心涉詐 曾挨罰9次財務困難仍收住

記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄29日電
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高雄市仁武區某坐月子中心傳經營不善，在薔琵襲台夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶...
高雄市仁武區某坐月子中心傳經營不善，在薔琵襲台夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，警方到場排解。（記者石秀華／翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄一間月子中心在颱風夜趕走剛生產的產婦與寶寶，遭指經營不善卻持續收住吸金；檢方追查後發現其長期違規，負責人遭以詐欺罪嫌偵辦。

高雄仁武區一處月子中心在薔琵颱風襲台當晚，無預警要求剛生產完的產婦與寶寶離院，家屬氣憤指控「欺人太甚」。警方到場排解，業者辯稱是人力調整，但檢方追查發現，這家月子中心不僅財務困難且違規挨罰，卻仍持續吸金，25日拘提負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子，訊後分別以10萬元（台幣，下同，約3080美元）交保。

衛生局表示，2022年起多次稽查，發現這家月子中心應設護理機構而未申設，非法執行護理（醫療）行為，違反護理人員法第16條等規定，迄今年2月累計裁罰9次，金額達231萬元。

23日薔琵颱風來襲，傳出經營不善的這家月子中心竟在風雨交加夜晚要求產婦離開，家屬氣得在社群平台發文，指弟媳才剛入住不到5天就被趕出來，大批網友直呼太過分、真的很扯。

仁武警分局獲報到場，張姓現場負責人辯稱是人力調整，將與律師商討賠償。但橋頭地檢署24日接獲月子中心疑似惡意倒閉情資，25日持搜索票前往營業處所及徐姓負責人戶籍地搜索，查扣帳冊、手機等證物，傳喚多名證人，並拘提徐、張兩名負責人到案，釐清案情。

檢方初步調查，月子中心去年起財務就出狀況，且違反護理人員法等相關規定，多次遭到裁罰，徐姓、張姓負責人明知財務惡化，今年4月至10月間仍持續收住產婦，收取大筆款項。檢察官訊問後，認定徐女、張男涉犯刑法詐欺等罪嫌重大，但考量2人已到案且相關證物均已遭查扣，無羈押必要，分別諭知以10萬元具保，並均限制住居及出境、出海。

精華 FAQ

  • 因為薔琵颱風襲台當晚，業者竟無預警要求剛生產不久的產婦與新生兒離院，家屬認為時機惡劣又不近人情，因此在社群發文控訴，迅速引發大量網友撻伐。

  • 衛生局指出，該中心自2022年起多次稽查，發現應設護理機構卻未申設，還非法執行護理及醫療行為，違反護理人員法等規定，迄今年2月已被裁罰9次，累計231萬元。

  • 橋頭地檢署搜索營業處所與負責人戶籍地，查扣帳冊和手機等證物，也傳喚證人釐清案情；訊後認定徐姓負責人與張姓現場負責人涉詐欺嫌疑重大，分別以10萬元交保，並限制住居及出境、出海。

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