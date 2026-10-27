台女河口湖命案 凶嫌喝酒又服安眠藥恍惚失手？

南檢提出，面對相關訊息均有所掌握，將深入調查。至於專案小組傳訊當事人及哪些證人，涉及案件偵辦的關鍵，實在不方便透露。(聯合報系資料照)

台女井雲蓉赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮，據調查，楊女直至退房時刻，致電導遊稱，井女好像遭她誤殺了；事後被警方逮捕時供稱，自己喝了酒又吃安眠藥精神恍惚，南檢指出，對於相關訊息均有所掌握，將深入調查。

檢警追查，井女丈夫李碩彬涉嫌詐領3000萬元(台幣，下同)保險 金，假結婚投保後教唆殺妻，24日拘提李，依殺人等罪嫌送辦，台南地檢署前天聲押禁見獲准。

據指出，楊女於案發18日當天深夜，主動邀請井女進入其房間內一起飲酒，2人共處一室直到隔日準備退房的前一刻，楊女主動致電給導遊，才讓整件事件曝了光。楊女的供詞及當時精神狀態，是否誠如其所言，喝酒又吃安眠藥精神恍惚，日方釐清案件的重點之一。而導遊的說詞，也是還原案件經過的關鍵。

南檢對此提出，面對相關訊息均有所掌握，將深入調查。至於專案小組傳訊當事人及哪些證人，涉及案件偵辦的關鍵，實在不方便透露。面對相關訊息，檢方都會進一步釐清調查。

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