日本河口湖台女命案／死者夫開假公司 營造「多金小開」形象

日本河口湖台女命案，死者原本是養護中心護理師。養護中心示意圖（與新聞事件無關）。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 日本河口湖台女命案牽出李碩彬疑以假公司與多金形象招攬女性，死者生前曾憂遭丈夫不利，楊閔涵則有洗錢前科且案發前行蹤可疑。

井雲蓉到日本 旅遊，卻遭公司女員工楊閔涵殺害，井女友人形容她生前日子不好過，仍關心弱勢、長期救援流浪貓狗。

李碩彬多次在網路招募員工，但公司疑未實際營業。楊女的友人則指她出國當日情緒異常暴躁，似乎被什麼人催逼著。

井女原本是新化區養護中心護理師，因經濟拮据，才到李碩彬公司兼職。

台南市公司登記資料顯示，李碩彬名下公司位於永康區，但實際走訪，該處是住家，住戶表示沒聽過這個人，不認識李，疑似提供虛假的公司地址。

楊閔涵友人指出，17日上午11時，楊女請她幫忙到租屋處拿護照，抵達後發現門未上鎖，屋內空蕩且無生活痕跡；她送到高鐵台南站時，楊女不斷與不知名人士通電話，並向她借錢。

楊女2023年9月將台灣銀行及京城商業銀行提款卡，放置在台南市一間賣場置物櫃內，並將密碼透過LINE傳給對方，導致6名無辜民眾受騙匯款。

高雄地院前年7月依幫助洗錢罪，判楊女3月徒刑，併科罰金10000元（台幣，約308美元），緩刑2年。

受害的井女曾向媒體及親友透露，丈夫替她投保高額保險後，曾詢問「斷手腳詐保」可能性，擔心丈夫會對她不利。李碩彬曾被提告妨害性自主、詐欺、侵占、傷害等罪，警方懷疑他營造「多金小開」形象，專挑女助理，後續發生感情或金錢等糾紛。

警方觀察，李情緒平靜，看不出哀傷，且未與新婚妻子一起旅行，有違常情，不排除赴日本處理後事時，順便打探警方偵辦情形。