日本河口湖台女命案／死者夫開假公司 營造「多金小開」形象
日本河口湖台女命案牽出李碩彬疑以假公司與多金形象招攬女性，死者生前曾憂遭丈夫不利，楊閔涵則有洗錢前科且案發前行蹤可疑。
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日本河口湖台女命案牽出李碩彬疑以假公司與多金形象招攬女性，死者生前曾憂遭丈夫不利，楊閔涵則有洗錢前科且案發前行蹤可疑。
井雲蓉到日本旅遊，卻遭公司女員工楊閔涵殺害，井女友人形容她生前日子不好過，仍關心弱勢、長期救援流浪貓狗。
李碩彬多次在網路招募員工，但公司疑未實際營業。楊女的友人則指她出國當日情緒異常暴躁，似乎被什麼人催逼著。
井女原本是新化區養護中心護理師，因經濟拮据，才到李碩彬公司兼職。
台南市公司登記資料顯示，李碩彬名下公司位於永康區，但實際走訪，該處是住家，住戶表示沒聽過這個人，不認識李，疑似提供虛假的公司地址。
楊閔涵友人指出，17日上午11時，楊女請她幫忙到租屋處拿護照，抵達後發現門未上鎖，屋內空蕩且無生活痕跡；她送到高鐵台南站時，楊女不斷與不知名人士通電話，並向她借錢。
楊女2023年9月將台灣銀行及京城商業銀行提款卡，放置在台南市一間賣場置物櫃內，並將密碼透過LINE傳給對方，導致6名無辜民眾受騙匯款。
高雄地院前年7月依幫助洗錢罪，判楊女3月徒刑，併科罰金10000元（台幣，約308美元），緩刑2年。
受害的井女曾向媒體及親友透露，丈夫替她投保高額保險後，曾詢問「斷手腳詐保」可能性，擔心丈夫會對她不利。李碩彬曾被提告妨害性自主、詐欺、侵占、傷害等罪，警方懷疑他營造「多金小開」形象，專挑女助理，後續發生感情或金錢等糾紛。
警方觀察，李情緒平靜，看不出哀傷，且未與新婚妻子一起旅行，有違常情，不排除赴日本處理後事時，順便打探警方偵辦情形。
警方與調查指出，他曾多次在網路招募員工，卻疑似未實際營業，名下公司地址也被查出像是住家，且住戶不認識他，因而被懷疑包裝成有財力的形象。 內文提到，井雲蓉原本是新化區養護中心護理師，因經濟拮据才到李碩彬公司兼職，顯示她在生活壓力下才接觸這份工作與相關人脈。 友人表示，她出國當日情緒暴躁，還不斷和不知名人士通電話，並向人借錢；另有資料顯示她曾涉幫助洗錢，曾把提款卡與密碼交給他人。
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警方與調查指出，他曾多次在網路招募員工，卻疑似未實際營業，名下公司地址也被查出像是住家，且住戶不認識他，因而被懷疑包裝成有財力的形象。
內文提到，井雲蓉原本是新化區養護中心護理師，因經濟拮据才到李碩彬公司兼職，顯示她在生活壓力下才接觸這份工作與相關人脈。
友人表示，她出國當日情緒暴躁，還不斷和不知名人士通電話，並向人借錢；另有資料顯示她曾涉幫助洗錢，曾把提款卡與密碼交給他人。
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