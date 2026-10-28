日本河口湖台女命案／死者早有預感「恐活不過年底」

井雲容曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，社群團體「孩想陪你長大聯盟」在臉書指出她生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，為無家可歸的動物帶來希望。(翻攝自井雲容Threads)

AI摘要 文章摘要整理： 河口湖命案牽出疑似詐保與謀害案，井女生前曾預感遭害，並指丈夫安排出國行程恐是設局；檢警正追查李碩彬與楊閔涵等人是否涉共犯。

日本 河口湖命案引發台日社會譁然，井女9月21日一度落軌逃過一劫，還向密友透露自己「活不到年底」，懷疑遭丈夫找法師下降頭，出國會被設局害命，沒想到一語成讖。

檢方查出，井女丈夫李碩彬為井雲蓉投保好幾筆保單，另專案小組掌握李碩彬曾與楊閔涵接觸紀錄，詳細犯意聯絡與行為分工待查；初步認定李涉嫌與井姓女子虛偽結婚、鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險 。

鏡週刊報導，赴日前，井女向友人透露，丈夫稱等她回台時，會安排接駁車從機場載她回台南，但她懷疑丈夫想趁機動手，還預告可能活不到年底，甚至請友人屆時幫她租車；10月18日晚間，井女傳訊給閨密說，有個台南來的妹妹也是1人獨旅，據了解，這個「妹妹」就是楊閔涵。

井女原本在一間精神病院當護理師，月薪不到3萬元（台幣，下同，約924美元），今年5月到李的公司兼職貼補家用，月薪5萬元；之後29歲的李詢問要不要跟他結婚，還承諾若幫他生兒子給400萬元，生女兒就給500萬元，井女答應，今年7月，雙方至戶政機關登記。

李之後以「曾幫詐騙集團洗錢、怕井女洩漏他的底細」為由，要求井女簽下4張、總額1475萬元的本票作擔保，再以「保障小孩」為由，幫井女買傷害險、意外險；井女原本以為丈夫有心，但保險生效沒幾天，李竟對井女說「要不要斷1隻手或腳？可以領高額理賠金喔！」再問「會考慮嗎？」讓井女非常害怕，將保單變更受益人為母親。

李男為了達到詐保的目的，鼓吹井女出國獨遊，還聲稱是要補償她。9月21日井女接受安排、準備獨自前往日本旅行時，疑因頭部暈眩，在高鐵台南站月台跌落鐵軌，所幸僅膝蓋受傷。鐵路警察局調閱監視器畫面後，確認井女自行跌落，依公共危險罪嫌將她移送法辦。

當時井女便向友人透露，她的手頭不寬裕，到日本也沒錢消費，告訴李男「她不想去」，卻被李男擺臭臉，她怕被罵才同意。

井女當時也向警方強調，她真的要去日本旅行，還帶著行李箱，絕對不可能跳軌尋死。但這一摔，她覺得是有人推她下月台，才會有李男要對她「謀財害命詐保」的想法，懷疑自己「活不到年底」。檢警懷疑，李男當時是否就已經策畫要謀害井女，同團是否暗藏其他共犯，將再擴大追查。