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台女河口湖命案 嫌犯買刀時怪怪的 店員曝異狀：問話完全不回

編譯周辰陽／即時報導
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台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町一間飯店。資料照片。(美聯社)
台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町一間飯店。資料照片。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣女子井雲蓉在日本河口湖旅館遭刺死，同團楊閔涵涉案被捕；她購刀時神情異常，店員稱其完全不回話，警方正追查犯案動機。

台灣女子井雲蓉17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮。楊嫌先前購買菜刀的商店店員接受日媒採訪時表示，楊嫌當時「樣子很奇怪」。

井女19日上午8時過後未依約定時間集合，飯店員工發現她陳屍房內。日本警方調查發現，井女頸部左側有一道深層傷口，房內無明顯打鬥痕跡，當時在場的27歲楊嫌身上沾有血跡。警方並查獲一把長約12公分的沾血菜刀，依違反《銃刀法》罪嫌逮捕楊女，移送甲府地方檢察廳，檢方已將她收押。

YBS山梨放送報導，相關人士透露，楊嫌是在遺體被發現前一天、18日中午左右購買菜刀。她當時正在參加觀光旅行團，獨自前往山梨縣外一家廚房用品店買刀。

廚房用品店店員接受日媒採訪表示，楊嫌當時神情明顯異常、顯得陰沉，似乎心事重重。這名店員向YBS山梨放送回憶，楊嫌當時拿著菜刀結帳，「我就用英文問她『要辦理免稅嗎？』『需要袋子嗎？』但她完全沒有回答。」

店員說，楊嫌給他的印象是「年紀很輕，但看起來不像是開心購物的樣子，一看就覺得她很奇怪。她看起來很陰沉，讓我覺得她是不是有什麼心事。」警方正詳細調查楊嫌購買菜刀的原因等情況。

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精華 FAQ

  • 井雲蓉17日赴日旅遊，19日在山梨縣富士河口湖町旅館被發現陳屍房內，頸部有深層刀傷；同團27歲女子楊閔涵因涉案遭逮捕。

  • 警方指出，現場房內沒有明顯打鬥痕跡，但楊女身上有血跡，並查獲一把約12公分長、帶血的菜刀，作為重要物證。

  • 店員表示，楊女結帳時神情陰沉、看起來心事重重，詢問是否免稅或需要袋子時都完全不回答，因此留下「很奇怪」的印象。

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