我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

物價回不去了 千禧世代生活負擔遠超父母輩

撞護欄墜橋下 花蓮阿美麻糬董座車禍身亡

記者王思慧／花蓮26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宗泰食品董事長余國基致力推廣花東地區知名伴手禮，如今卻突然發生車禍傷重不治。(本...
宗泰食品董事長余國基致力推廣花東地區知名伴手禮，如今卻突然發生車禍傷重不治。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

花蓮宗泰食品董事長余國基25日下午駕車行經193縣道光隆橋時墜落橋下，經消防救出送醫後仍不治，警方正釐清事故原因。

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，25日下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，車身翻覆在河岸旁，警消獲報後趕往救援，將受困車內的余國基救出並送醫，經搶救仍宣告不治，事故原因由警方進一步調查。

宗泰食品集團是花東地區知名伴手禮企業，深耕地方超過半世紀，致力結合在地文化、農產與飲食特色，旗下經營阿美麻糬（阿美小米文化館）、七星柴魚博物館、地耕味－玩味蕃樂園，以及台東阿美釋迦麻糬館等據點，展售花東農特產品，推廣地方飲食文化。

警方調查，年約64歲的余國基25日下午3時許駕駛黑色轎車沿193縣道北上，行經光隆橋時，車輛不明原因失控衝出護欄，墜落橋下並翻滾至河岸，警方接獲通報後，派員到場管制交通，並協助消防人員救援。

花蓮縣消防局北埔分隊小隊長趙清昊表示，消防單位昨天下午3時38分接獲報案，隨即派遣救護車、消防車及特種救援器材車前往。救援人員抵達時，發現男性駕駛受困車內，已無呼吸心跳，由於車體嚴重變形，救援人員使用月牙剪、撐開器等工具破壞車頂，才順利將余國基救出。

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，25日下午獨自開車行經新城鄉193縣道光...
花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，25日下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。(圖／花蓮縣消防局提供)

經花蓮慈濟醫院全力搶救後，余國基仍宣告不治死亡，警方除了調閱光隆橋附近的路口監視器外，也調取小轎車的行車紀錄器，詳細肇事原因，仍有待警方做進一步的調查和釐清。

余國基的父親余宗柏是宗泰食品創辦人，約3年前辭世，余國基接掌企業後持續經營相關事業，如今傳出意外身亡，令地方人士震驚與不捨。

精華 FAQ

  • 死者是花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，約64歲，為宗泰食品集團主要負責人之一，長期經營阿美麻糬等花東在地品牌。

  • 事故發生在25日下午3時許，地點是花蓮新城鄉193縣道光隆橋路段。余國基駕駛黑色轎車北上時，車輛不明原因失控，衝破右側護欄後墜落橋下。

  • 警方到場管制交通並協助救援，消防使用月牙剪、撐開器等器材破壞車頂救出傷者，但送醫後仍不治。警方已調閱監視器與行車紀錄器，持續調查肇因。

上一則

陸配二代參選 賴汶佑未提除籍證明 聲請停止執行遭駁回

下一則

新聞評論／避免因選舉忽略防颱 賴清德也逆洋流？

延伸閱讀

台男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

台男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡
華女開車疑看色情網站釀3車連環追撞 1死

華女開車疑看色情網站釀3車連環追撞 1死
高醫心臟科名醫趕回救人 卻撞路邊竄出橘貓 摔車重傷不治

高醫心臟科名醫趕回救人 卻撞路邊竄出橘貓 摔車重傷不治
特斯拉全自駕再出事 71歲翁被撞死 肇事司機稱全程FSD

特斯拉全自駕再出事 71歲翁被撞死 肇事司機稱全程FSD

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變