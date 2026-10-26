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台老翁車禍被撞癱半年後噎死 騎士判8月

記者蔣永佑／新北26日電
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AI摘要

文章摘要整理：

新北一名騎士撞傷橫越道路的老翁，老翁因重傷臥床半年後吸入性窒息死亡，法院認定兩者具因果關係，判處8月徒刑、緩刑2年。

林姓男子騎機車直行攔腰撞上騎機車橫越道路的林姓老翁，老翁頭部受傷長期臥床，半年後因嗆食引發吸入性窒息死亡，家屬提告，林男主張車禍與死亡無關。新北地方法院審酌醫學專業意見，認定車禍與死亡具因果關係，依過失致死罪判林8月徒刑，緩刑2年；可上訴。

判決指出，林姓男子2024年1月騎機車沿新北市蘆洲區中正路行駛，林姓老翁騎機車從中正路185巷橫越馬路，被林男騎車撞上，經送醫急救，檢查出頭部外傷併右側硬腦膜下出血，因傷勢嚴重長期臥床，家屬安排出院轉往護理之家照護。

車禍發生滿6個月當天，老翁因臥床嗆食，併發肺炎及食物吸入性窒息死亡。家屬認為老翁因車禍受傷長期臥床，引起併發症死亡，對林男提告過失致死；林男不認為車禍與老翁的死亡有關，律師稱，老翁因車禍所受傷勢經診療後已獲控制且情況穩定，車禍傷勢與死亡結果並無因果關係。

新北地院函詢法醫研究所及急救診治老翁的新光醫院，兩單位均認為車禍傷勢與老翁死亡有關。

法官據此認定，老翁因車禍造成嚴重腦外傷，長期臥床後引發嗆食及肺炎等併發症，最終導致死亡，林男騎車未注意車前狀況，過失駕駛行為與老翁死亡具因果關係。

法院審酌林男無前科，發生車禍後向獲報到場的員警坦承是肇事人，符合自首要件，事後與家屬達成和解，加上收入有限，須扶養父母，經此次偵審程序後應知警惕，無再犯之虞，判刑8月，緩刑2年；若未依和解內容履行賠償義務，法院得依法撤銷緩刑。

精華 FAQ

  • 老翁遭撞後被診斷出頭部外傷及右側硬腦膜下出血，因傷勢嚴重而長期臥床，後來被家屬安排出院並轉往護理之家接受照護。

  • 法院函詢法醫研究所與新光醫院後，兩單位都認為傷勢與死亡有關；法官因此認定，車禍造成嚴重腦外傷，進而引發嗆食、肺炎與窒息等併發症。

  • 法院依過失致死罪判林男8月徒刑、緩刑2年，理由包括無前科、自首、與家屬和解及需扶養父母；若未依和解內容賠償，法院可撤銷緩刑。

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