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高金前助理張俊傑棄保潛逃 傳願花1200萬找船偷渡

記者張宏業／台北25日電
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立委高金素梅團隊助理張俊傑涉案棄保潛逃。國安局長表示，假如有民眾提供具體情資協助...
立委高金素梅團隊助理張俊傑涉案棄保潛逃。國安局長表示，假如有民眾提供具體情資協助警方緝捕嫌犯到案，最高可核發獎金新台幣500萬元。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

張俊傑棄保潛逃近50天，傳出以1200萬元尋船偷渡，檢警調與海巡、國安單位則重金懸賞並強力追緝，案情還牽涉共諜與黑幫網絡。

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，迄今近50天，國安局掌握情資，張俊傑上周開出1200萬元天價（台幣，下同，約36.8萬美元），試圖找船家偷渡。國安局額外加碼懸賞獎金500萬元，海巡署更接獲指示，若能緝捕張，擬破格拔擢，另祭出20萬元檢舉金，連同警政署的100萬元，總獎金已達620萬元。檢警調以超高強度緝捕張俊傑，讓這場逃亡計畫變成黑白鬥法的諜報戰。

情治單位掌握，張俊傑背後有「偷渡專科」的黑幫組織操盤，向船東喊價，從中秋前夕的500萬元，到中秋後喊到700萬元，光復節前更開價破八位數，偷渡費上看1200萬元，價碼幾乎是一般通緝犯的十倍。

張俊傑9月6日破壞電子手環逃亡後，因檢警調、海巡布下天羅地網，張不斷在中南部更換藏匿地，無法順利出境。黑幫喊出1200萬元天價「坐桶子」，想靠高價找人接單，但據了解，礙於張「太辣」，沒人敢接。

國安單位得知，也以「香餌之下必有懸魚」祭出高額檢舉獎金。檢調指出，張俊傑長期接受大陸資助，在台發展共諜組織，吸收高金素梅辦公室主任陳智葟、助理林怡君為下線，陳、林均羈押。由於張從水路逃亡可能性極高，海巡署接獲高層指令，凡緝捕張到案，均屬特殊重大功績，相關人員可破格升遷；若邊境出現破口，相關主官管最重拔官。逃亡案迄今已約談36人，其中14人遭押。

精華 FAQ

  • 他在9月6日破壞電子手環後棄保潛逃，且被指涉入共諜組織與偷渡網絡。由於可能經水路出境，檢警調、海巡及國安單位都提高查緝強度。

  • 國安局加碼500萬元，海巡署另祭出20萬元檢舉金，警政署也提供100萬元，合計總獎金達620萬元。官方希望透過高額獎勵提高查緝與通報效果。

  • 情資指出，他在中南部不斷更換藏匿地，且背後疑有「偷渡專科」黑幫操盤，從500萬元一路喊到1200萬元找船接單，但因風險太高，至今仍無人敢接。

偷渡 高金素梅

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