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台網紅無照賣低價機票疑捲款逃 400人受害、有人慘被丟包海外

記者孟嘉美／台北24日電
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業者在群組張貼便宜機票資訊，以供旅客選擇。圖／受害者提供【作者：孟嘉美，日期：2...
業者在群組張貼便宜機票資訊，以供旅客選擇。圖／受害者提供【作者：孟嘉美，日期：2026-10-23，數位典藏序號：20261023125716585】

AI摘要

文章摘要整理：

一名小網紅以6到8折販售機票吸金，卻在颱風期間以資金周轉為由停辦服務，疑造成400多人受害，最高損失達200萬元。

有網紅在通訊軟體上開設群組販售便宜機票，主打票價只要市價的6到8折，旅客只需先付錢卡位，出發前一、兩個月再提供護照資訊，就能開票，不少人豪擲數十萬（台幣、下同）、百萬元，不料該網紅卻在颱風期間無預警拋下一句「資金周轉問題」即暫停服務。初步估算，受害人約400多人。

受害人A女表示，去年底透過朋友介紹，加入名為「椿日赴野」旅行社的便宜機票銷售群組，該群組由一名在社群上擁有4000多名粉絲的小網紅經營，群裡機票價格每張約為市價的6到8折不等，平均約便宜6000至8000元，意者可私訊付款。不料該網紅卻突然於22日在群組發出非正式聲明，指因公司資金周轉問題，無法依原定安排繼續協助辦理機票、住宿及車趟開立事宜。但聲明全文卻未告知如何處理機票儲值及何時退款。

A女痛批，有受害者22日飛出國、回程機票都還沒開，就在海外接獲噩耗，形同被丟包。初步統計，受害人約400名、每人受害金額從15萬到200萬元不等，目前旅行社及網紅官方LINE帳號皆無人回應，已組成自救會並通報反詐騙專線進行後續救濟。

實際搜尋該旅行社，並未於觀光署合法登記。品保協會公關主委李奇嶽則說，合法旅行社執行旅行業務消費者才可以受到相關法律保障，包含品保協會的履約保障及觀光署的旅遊糾紛調解機制，否則僅能夠循一般民事訴訟途徑解決。呼籲旅客，購買旅行商品、辦理簽證護照等業務時，務必先到觀光署或品保網站確認業者是否合法，保障自身權益。

觀光署表示，目前尚未接獲檢舉或通報案件。若接獲具體檢舉事證後，將啟動行政調查。

精華 FAQ

  • 網紅透過通訊軟體群組販售折扣機票，先收旅客款項卡位，之後才要求提供護照資訊開票；但最後卻突然停辦，且未交代退款方式。

  • 受害者初步估計約有400多人，每人受害金額從15萬元到200萬元不等，部分旅客甚至已出國卻遭遇回程機票未開的窘境。

  • 因為涉案旅行社未在觀光署合法登記，屬於非法經營旅行業務，消費者無法適用品保協會履約保障與觀光署旅遊糾紛調解，只能循民事途徑處理。

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