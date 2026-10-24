工業氣體冒充醫用氧氣 台5機構受害 檢方起訴17人最重求刑7年

台中地檢署。(記者曾健祐／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台中檢方查獲源吉、三鶯等公司以工業氣體冒充醫用氧氣與食品級二氧化碳，流入醫療機構及賣場通路，起訴17人並對主要嫌犯求刑7年。

台中地檢署查獲非法氣體案，先後查出成立近一甲子的源吉氣體，將871桶工業用液氧假冒醫療用，出貨給5家醫療、長照 機構，又與三鶯氣體共謀，將工業用二氧化碳假冒為食品級，出貨千餘瓶給好市多 、IKEA台中分店。檢方認為業者為省成本罔顧消費者健康，依藥事法等起訴4業者與17人，最重求處7年有期徒刑。

醫用液氧供應醫療院所、長照機構，輔助呼吸治療使用，供應高於大氣濃度的氧氣，以改善低血氧或預防組織缺氧；食品級二氧化碳可用於製作碳酸飲料。台中市食安處表示，醫用氧氣納藥品管理，食品級二氧化碳也列為食品添加物管理，業者須具備許可證才能製造、販售，填充、製程、標示與追溯都須符合標準。

調查局台中市調處7月報請中檢指揮，有業者涉嫌以工業用氣體假冒醫用氧氣、食品級二氧化碳，檢察官8、9月接連3波搜索，將4人聲押獲准。

檢方查出，源吉氣體的醫用氧氣製造許可證已於2020年3月註銷，黃姓負責人與妻女自2021年起至2024年9月，在該公司大里廠將工業用液氧填充至醫用液氧空桶，並與合法醫用液氧混和出貨2944桶，其中工業用液氧有871桶，每桶約2150元，犯罪所得187萬餘元（台幣，下同）。

檢方發現，三鶯科技卓姓負責人再與黃男共謀，自2022年7月至2024年2月，以印有三鶯氣體的食品級二氧化碳鋼瓶、批號標籤與封膜，交給源吉以工業用二氧化碳填充，佯裝成合法製程的食品級二氧化碳，配送到好市多台中南屯店、台中北屯店及IKEA台中店，共出貨1027瓶，貨款約92萬餘元。

三鶯氣體又與丙安科技於2022年7月至2025年7月，由丙安以不符許可證、規範的設備，將其他廠商生產的食品級二氧化碳，填充至三鶯鋼瓶，佯裝成三鶯合格產品出貨656瓶，給好市多嘉義店、台南店，對方支付58萬餘元。

檢方偵結依違反藥事法、食品安全衛生管理法、3人以上共同詐欺取財及明知為虛偽標記品質之商品而販賣等罪嫌，起訴源吉、三鶯氣體、三鶯科技及丙安科技等4公司及負責人、員工等17人；檢方對源吉黃姓負責人與其妻女，就製造偽藥部分求處7年以上徒刑，併科2000萬元罰金。