我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

台女遊日遇害/死者為將軍之女 生前關懷弱勢

記者王長鼎／新北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵已趕赴日本處理。(本報資料照片)
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵已趕赴日本處理。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

日本河口湖台灣女遊客死亡案引發關注，死者證實是井延淵之女，生前熱心公益、關懷弱勢與動物救援，友人與團體並呼籲外界停止揣測，等待司法調查。

日本河口湖台灣旅客死亡一案持續受到關注。經證實，38歲井姓女死者為退役陸軍少將、現任內政部空中勤務總隊總隊長井延淵的女兒。案發後，井延淵已緊急向立法院請假，趕赴日本處理。

本報系聯合報報導，該案疑點重重，井女身分被網友肉搜，發現她是之前曾在法院圍堵「鄭方形」的網紅，與死者相識的社群團體「孩想陪你長大聯盟」22日於臉書發文悼念，透露死者是團隊的「好戰友」，並呼籲外界不要再揣測其死因，也不要肉搜或散布其個人資訊，靜待司法調查。

該團體回憶，死者生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，為無家可歸的動物帶來希望；並曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，貼文最後寫下：「艾拉，真的很高興認識妳。」

「孩想陪你長大聯盟」在貼文附圖，以「願祢被記住」為題，形容死者是一位正義、善良且富有同情心的人，不僅熱愛生命，總是勇敢面對生活的苦，也從不放棄對世界的愛。文中並稱她或許自己也不好過，仍選擇關心他人、守護弱小，希望用行動讓世界多一點溫暖。

死者生前在Threads自介寫道，自己「只追蹤好吃的」，並表示鄭方形事件結束後，希望大家可以取消追蹤。她也自稱是「鍾無艷附身的猛將」，強調自己沒有想紅，也不想追求流量，只希望當一名普普通通的社畜，以及孩子們的乾媽。

知新聞報導，死者戰友22日出面表示，井女曾提及父親是將軍，從小養成古道熱腸的性格，「她是一個很活潑、大剌剌的人，有時候會做到我們常人不敢做的事」。過去面對「鄭方形事件」，多數家長害怕而選擇沉默，井女則見義勇為，親自帶著他們前往法院對質、替受害團體發聲，「對我們而言，她是黑暗中的一道光，沒想到這麼好的人會遇害。」

此外，據報導，新聞報導指稱案發房間內無明顯打鬥痕跡，友人也深感疑惑，透露井女身高170幾公分，因過去工作需求要安撫病人，曾接受過專業訓練，身手不太可能被輕易制伏，懷疑另有隱情。

精華 FAQ

  • 死者為38歲井姓女子，經證實是退役陸軍少將、現任內政部空勤總隊總隊長井延淵的女兒。案發後，井延淵也已請假趕赴日本處理相關事宜。

  • 友人與社群團體指出，她長期關懷弱勢，也投入流浪貓狗救援，曾在鄭方形事件中替家長與孩子發聲，被形容是正義、善良且富有同情心的人。

  • 「孩想陪你長大聯盟」呼籲外界不要再揣測死因，也不要肉搜或散布個資，應尊重死者與家屬，靜待司法調查釐清真相。

內政部 日本

上一則

聲援吳子嘉 鄭麗文憂寒蟬效應：司法調查變政治武器

下一則

場館禁「洋流」貼紙 北市府：公民基本常識

延伸閱讀

台灣旅客在日本河口湖遇害 死者為空勤總隊長井延淵之女

台灣旅客在日本河口湖遇害 死者為空勤總隊長井延淵之女
河口湖遇害台女 9月才躲落軌死劫 嫌犯曾因洗錢遭判刑

河口湖遇害台女 9月才躲落軌死劫 嫌犯曾因洗錢遭判刑
台女遊客河口湖飯店命案 死者與被捕女各自報名參團

台女遊客河口湖飯店命案 死者與被捕女各自報名參團
台女河口湖遇害 NHK揭死者姓名 女嫌沾血現場無打鬥痕跡

台女河口湖遇害 NHK揭死者姓名 女嫌沾血現場無打鬥痕跡

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格