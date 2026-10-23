台女遊日遇害/死者為將軍之女 生前關懷弱勢

井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵已趕赴日本處理。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 日本河口湖台灣女遊客死亡案引發關注，死者證實是井延淵之女，生前熱心公益、關懷弱勢與動物救援，友人與團體並呼籲外界停止揣測，等待司法調查。

日本 河口湖台灣旅客死亡一案持續受到關注。經證實，38歲井姓女死者為退役陸軍少將、現任內政部 空中勤務總隊總隊長井延淵的女兒。案發後，井延淵已緊急向立法院請假，趕赴日本處理。

本報系聯合報報導，該案疑點重重，井女身分被網友肉搜，發現她是之前曾在法院圍堵「鄭方形」的網紅，與死者相識的社群團體「孩想陪你長大聯盟」22日於臉書發文悼念，透露死者是團隊的「好戰友」，並呼籲外界不要再揣測其死因，也不要肉搜或散布其個人資訊，靜待司法調查。

該團體回憶，死者生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，為無家可歸的動物帶來希望；並曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，貼文最後寫下：「艾拉，真的很高興認識妳。」

「孩想陪你長大聯盟」在貼文附圖，以「願祢被記住」為題，形容死者是一位正義、善良且富有同情心的人，不僅熱愛生命，總是勇敢面對生活的苦，也從不放棄對世界的愛。文中並稱她或許自己也不好過，仍選擇關心他人、守護弱小，希望用行動讓世界多一點溫暖。

死者生前在Threads自介寫道，自己「只追蹤好吃的」，並表示鄭方形事件結束後，希望大家可以取消追蹤。她也自稱是「鍾無艷附身的猛將」，強調自己沒有想紅，也不想追求流量，只希望當一名普普通通的社畜，以及孩子們的乾媽。

知新聞報導，死者戰友22日出面表示，井女曾提及父親是將軍，從小養成古道熱腸的性格，「她是一個很活潑、大剌剌的人，有時候會做到我們常人不敢做的事」。過去面對「鄭方形事件」，多數家長害怕而選擇沉默，井女則見義勇為，親自帶著他們前往法院對質、替受害團體發聲，「對我們而言，她是黑暗中的一道光，沒想到這麼好的人會遇害。」

此外，據報導，新聞報導指稱案發房間內無明顯打鬥痕跡，友人也深感疑惑，透露井女身高170幾公分，因過去工作需求要安撫病人，曾接受過專業訓練，身手不太可能被輕易制伏，懷疑另有隱情。