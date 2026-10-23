台女遊日遇害/上月才剛躲過落軌死劫…遭割喉無掙扎 法醫：恐遭下藥

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名38歲台灣女子死亡，圖為因涉嫌違反「銃刀法」於21日被移送檢方的台籍嫌犯楊閔涵。 (截圖自YouTube)

AI摘要 文章摘要整理： 38歲台籍井姓女子在日本山梨縣飯店遭割喉身亡，同團楊姓女子涉案被捕；法醫研判死者可能先失去行動能力，詳細動機仍待日警釐清。

38歲台籍井姓女子19日陳屍日本 山梨縣富士河口湖町飯店，同團27歲楊姓女子遭逮捕，動機待釐清；井女9月曾在高鐵 台南站跌落軌道獲救。

本報系聯合報報導，井女9月21日在高鐵台南站候車時跌落軌道，列車駕駛接獲通報後緊急停車，她躲進避車彎，在高鐵人員協助下自行爬上月台，僅膝蓋稍有紅腫。她事後表示，是因低血糖暈眩而絆倒，由於須製作筆錄，錯過原定出國行程。

日本河口湖命案38歲井姓死者，9月曾疑因身體不適在高鐵台南站落軌，當時幸運逃過一劫(取材自Threads)

井女與楊閔涵分別報名同一旅行團，各自加價入住單人房。旅行團17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店。

19日上午8時過後，井女未依約集合，飯店員工到房間查看，發現她仰躺床上已明顯死亡，頸部左側有深層傷口，致命傷為左頸動脈遭切斷。日本警方調查，房內無明顯打鬥痕跡，死者身上也無防禦性傷痕。

警方到場後，發現楊閔涵身上沾有血跡，並查獲一把她旅途中購買、長約12公分的沾血菜刀。楊女承認無正當理由持有菜刀，因違反《銃刀法》被捕，21日移送甲府地方檢察廳。至於殺人罪嫌，仍待進一步釐清。

中山附醫法醫部主任高大成22日表示，兩人各住單人房，房內卻無打鬥與防禦傷，若非熟識，極不尋常。高大成推測井女當時可能已完全喪失行動能力，可能被餵食安眠藥或遭重擊昏迷，動機可能與財務糾紛或金錢借貸有關，確切情形有待日警釐清。

中山附醫法醫科主任高大成推測，井女當時可能已完全喪失行動能力，可能被餵食安眠藥或遭重擊昏迷。(記者趙容萱／攝影)

司法紀錄顯示，楊女疑曾因2023年9月將兩家銀行的提款卡放在台南賣場置物櫃，並以LINE傳送密碼，致6人受騙匯款。高雄地方法院2024年依幫助洗錢罪判她有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑2年。

案發後，網路流傳兩人互相追蹤、涉及金錢糾紛等說法。鏡週刊報導，一名自稱死者友人的民眾說，井女出國前代墊的一萬多元是借給室友，該室友在台灣協助照顧她的貓，與命案無關。這名友人另指，井女原與前男友同行，對方取消後，她仍照原計畫出發。

鏡週刊並引述三立新聞報導，死者親友否認兩人是情侶，家人也不認識楊女，呼籲網友停止猜測與謾罵。親友說，井女個性熱心，家屬懷疑她可能替第一次見面的團友付款，不排除因錢財惹禍。