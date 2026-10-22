我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

台女河口湖遇害 NHK揭死者姓名 女嫌沾血現場無打鬥痕跡

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本山梨縣富士河口湖畔。（路透）
日本山梨縣富士河口湖畔。（路透）

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名台灣女子死亡，另一名台籍女子則因涉嫌違反「槍砲刀劍類所持等取締法」（簡稱「銃刀法」）被捕。NHK採訪搜查相關人士得知，現場沒有發生爭執的跡象。警方認為，被捕女子知道死者的死亡經過，正展開詳細調查。

警方表示，死者為38歲台灣女子井雲蓉，她參加旅行團赴日觀光，19日上午到了集合時間仍未現身。飯店員工前往房間查看，發現她仰躺在床上，已經死亡，頸部左側有一道深深的傷口，據信是致命傷。警方以涉嫌無正當理由持有一把長約12公分的菜刀為由，逮捕當時在同一房間內的27歲台灣女子楊閔涵。

楊閔涵據稱已向警方承認違反「銃刀法」的嫌疑，21日上午被移送甲府地方檢察廳。警方調查確認，兩人參加同一個旅行團。NHK另從搜查相關人士得知，死者身上沒有看似抵抗的痕跡。

山梨電視指出，井姓女子死因為失血過多，警方在現場查扣一把沾有血跡的菜刀。搜查相關人士透露，發現遺體時，同樣在房間內的楊嫌身上也沾有血跡。NHK則報導，楊嫌是在旅行團行程期間購買菜刀，警方正詳細調查井姓女子死亡的經過。

觀光 日本

上一則

無法無天…賴清德視導飛訓部 少校竟在營區性侵女兵

下一則

「從未大陸設籍」…全台首例 陸配村長遭解職 兒參選也被撤銷資格

延伸閱讀

台女頸部遭刺離奇陳屍日本飯店 同房台女涉重嫌

台女頸部遭刺離奇陳屍日本飯店 同房台女涉重嫌
日本河口湖驚傳台女陳屍飯店 同房27歲台女被捕 警方追查中

日本河口湖驚傳台女陳屍飯店 同房27歲台女被捕 警方追查中
台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕
台女遊客河口湖飯店命案 死者與被捕女各自報名參團

台女遊客河口湖飯店命案 死者與被捕女各自報名參團

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
大陸國台辦發言人張晗21日主持記者會。記者陳湘瑾／攝影

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答